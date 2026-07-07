  • 07.07.2026, 20:41:03
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ÖAAB-Spitze bedankt sich für engagierte Arbeit

Marchetti bleibt Nationalratsabgeordneter und Bildungssprecher der Volkspartei.

Wien (OTS) - 

ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger bedankt sich bei Nico Marchetti für seinen engagierten Einsatz als Generalsekretär der Volkspartei. „Nico Marchetti hat diese verantwortungsvolle Aufgabe mit großem Einsatz, hoher fachlicher Kompetenz und voller Überzeugung wahrgenommen. Für seinen Einsatz in dieser Funktion gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Umso mehr freut es mich, dass er uns als Nationalratsabgeordneter sowie in unserer ÖAAB-Arbeitsgemeinschaft erhalten bleibt und seine Erfahrung weiterhin einbringen wird“, betont Wöginger.

Auch ÖAAB-Generalsekretär Lukas Brandweiner dankt Marchetti für die gute Zusammenarbeit: „Nico Marchetti hat in den vergangenen Jahren wichtige Akzente gesetzt und sich mit großem Engagement für unsere gemeinsame politische Arbeit eingesetzt. Als Bildungssprecher der Volkspartei wird er auch künftig eine zentrale Rolle einnehmen und wichtige bildungspolitische Themen vorantreiben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute und viel Erfolg.“

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