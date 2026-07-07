  • 07.07.2026, 20:29:03
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Bauernbund dankt Nico Marchetti für die gute Zusammenarbeit

Strasser würdigt Einsatz und Zusammenarbeit in herausfordernder Zeit

Wien (OTS) - 

Nico Marchetti legt mit Ende Juli seine Funktion als Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei zurück. Der Österreichische Bauernbund dankt ihm für seinen Einsatz und die Zusammenarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren.

„Nico Marchetti hat die Funktion des Generalsekretärs in einer politisch herausfordernden Zeit übernommen und mit großem Engagement ausgeübt. Er hat Verantwortung getragen, dabei Impulse für die Weiterentwicklung der Volkspartei gesetzt und die Zusammenarbeit innerhalb der Partei konstruktiv mitgestaltet. Für seine Arbeit und die gute Zusammenarbeit gebührt ihm Dank“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Marchetti bleibt politisch aktiv

Marchetti bleibt als Abgeordneter zum Nationalrat, Bildungssprecher der Volkspartei und Bezirksparteiobmann in Wien-Favoriten politisch tätig. Parallel dazu möchte er sich ein zweites berufliches Standbein aufbauen.

„Für seinen weiteren beruflichen und politischen Weg wünschen wir Nico Marchetti alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, so Strasser abschließend.

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Martin Grob, MA
Telefon: +43 664 8850 9559
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