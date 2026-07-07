WK Rechnungshofbericht: Hinteregger fordert mutige Reformen für eine moderne Wirtschaftskammer

Wien (OTS) -

Für Bernd Hinteregger, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Österreich (SWV), ist der heute veröffentlichte Rechnungshofbericht zur Struktur der Wirtschaftskammer ein klarer Auftrag, den begonnenen Reformprozess entschlossen fortzusetzen. Der Unternehmer und ehemalige Hotelsanierer sieht in den Empfehlungen des Rechnungshofes die Chance, die Wirtschaftskammer konsequent auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder auszurichten.

„Ich habe selbst Unternehmen saniert. Ich weiß, dass solche Prozesse zunächst schmerzhaft sind und jeder seinen Beitrag leisten muss. Wer notwendige Reformen aber mutig angeht, schafft die Grundlage dafür, später die Früchte zu ernten. Genau diese Entschlossenheit braucht die Wirtschaftskammer jetzt.“

Für Hinteregger ist dabei entscheidend, dass Reformen nicht als Sparprogramm verstanden werden, sondern als Investition in eine bessere Interessenvertretung.

„Der Rechnungshof zeigt klar auf, dass Reformbedarf besteht. Jetzt geht es nicht mehr darum, Probleme zu analysieren, sondern Lösungen umzusetzen. Die Wirtschaftskammer muss schlanker, effizienter und transparenter werden – vor allem aber näher an ihren Mitgliedern.“

Als Präsident des SWV misst Hinteregger jede Reform an einer zentralen Frage: Welchen konkreten Nutzen bringt sie den Unternehmerinnen und Unternehmern?

„Jeder Cent, den Unternehmerinnen und Unternehmer in die Wirtschaftskammer einzahlen, ist hart erarbeitetes Geld. Deshalb muss künftig jeder Euro dort ankommen, wo er hingehört – bei den Betrieben. In Form von besserem Service, rascher Beratung und einer starken politischen Interessenvertretung.“

Besonders Ein-Personen-Unternehmen und kleine sowie mittlere Betriebe müssten künftig noch stärker im Mittelpunkt stehen.

„EPU und KMU bilden das wirtschaftliche Rückgrat unseres Landes. Sie haben keine eigene Rechtsabteilung und keinen Verwaltungsapparat. Sie brauchen eine Wirtschaftskammer, die ihnen den Rücken stärkt, Bürokratie abbaut und schnelle Lösungen bietet. Genau daran müssen sich alle Reformen messen lassen.“

Neben strukturellen Veränderungen fordert Hinteregger auch eine umfassende Modernisierung des Wirtschaftskammer-Wahlrechts. Die zuletzt nur rund 25-prozentige Wahlbeteiligung bezeichnet er als klares Warnsignal.

„Eine starke Interessenvertretung braucht ein starkes demokratisches Mandat. Wenn nur rund ein Viertel der Unternehmerinnen und Unternehmer an der Wirtschaftskammerwahl teilnimmt, darf uns das nicht zufriedenstellen. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer muss wissen, dass diese Wahl stattfindet – und die Stimmabgabe muss so einfach wie möglich sein.“

Eine höhere Wahlbeteiligung sei nicht nur eine demokratische Frage, sondern auch entscheidend für die politische Schlagkraft der Wirtschaftskammer.

„Je mehr Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Stimme abgeben, desto stärker ist das Verhandlungsmandat der Wirtschaftskammer gegenüber Bundesregierung, Parlament und innerhalb der Sozialpartnerschaft. Deshalb braucht es jetzt den Mut zu einer echten Wahlrechtsreform.“

Für Hinteregger liefert der Rechnungshofbericht daher nicht nur Kritik, sondern vor allem einen klaren Auftrag.

„Die Wirtschaftskammer muss die modernste Unternehmerorganisation Europas werden – effizient, transparent und kompromisslos auf die Anliegen ihrer Mitglieder ausgerichtet. Mehr Service, weniger Doppelgleisigkeiten und mehr Demokratie sind der richtige Weg. Als Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband werden wir diesen Reformprozess konstruktiv begleiten und dort Druck machen, wo Veränderungen zu lange auf sich warten lassen.“