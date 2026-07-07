  • 07.07.2026, 18:52:32
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SPÖ dankt Nico Marchetti für gute und konstruktive Zusammenarbeit in herausfordernden Zeiten

Wien (OTS) - 

Die SPÖ bedankt sich bei Nico Marchetti, der heute, Dienstag, seinen Rückzug als ÖVP-Generalsekretär mit Ende Juli bekanntgegeben hat. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont: „Ich bedanke mich sehr herzlich bei Nico Marchetti für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten 1,5 Jahren. Eine Dreierkoalition in herausfordernden Zeiten erfordert intensiven Dialog und Kompromissbereitschaft. Auch wenn wir politisch oft unterschiedlicher Ansicht sind, ist der Austausch mit Marchetti stets von Wertschätzung, Respekt und Verlässlichkeit geprägt gewesen. Nico Marchetti hatte stets ein offenes Ohr und war bereit, das große Ganze in den Mittelpunkt zu stellen. Lieber Nico, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für deinen weiteren Weg“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) ls

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