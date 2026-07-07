„Universum on Tour“ im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Wie filmt man einen Gletscher, der schmilzt? Wie übernachtet man im Zelt bei Eiseskälte – und warum ist das für einen spannenden Film manchmal notwendig? Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortete Naturfilmerin und Regisseurin Andrea Albrecht am 7. Juli 2026 im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Rund 200 Schülerinnen und Schüler waren mit dabei, als „Universum on Tour“ im westlichsten Bundesland zu Gast war.

Junges Publikum mit klugen Fragen

ORF-Landesdirektor Markus Klement begrüßte die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen. Tom Matzek als Leiter der ORF-Abteilung Wissen gab einen kurzen Überblick über die vielfältigen Sendeformate des ORF aus den Bereichen Geschichte, Wissenschaft und Bildung. Durch die kurzweilige Vormittagsveranstaltung führte Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg. Die Jugendlichen hatten sehr viele gut überlegte Fragen im Gepäck, die Andrea Albrecht mit Freude ausführlich beantwortete.

Versierte Naturfilmemacherin

Naturfilmerin Andrea Albrecht arbeitet u. a. als Regisseurin für dokumentarische Film- und TV-Formate und gehört seit vielen Jahren zum Regieteam von „Universum“. Sie hat unter anderem den Großglockner filmisch erkundet und dabei sichtbar gemacht, wie stark sich die Alpen durch den Klimawandel verändern. Dem jungen Publikum erzählte sie im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, wie ein „Universum“-Film entsteht, was hinter den spektakulären Bildern steckt und welche Herausforderungen und Abenteuer der Job einer Naturfilmerin mit sich bringt. Zahlreiche Ausschnitte aus verschiedenen „Universum“-Filmen zeigten den Facettenreichtum ihres Schaffens. Im Mittelpunkt standen dabei ihr allererster „Universum“-Film („Meine Heimat – Das Montafon“, 2018) mit Skilegende Hermann Maier und Olympiasiegerin Anita Wachter sowie ihr jüngstes „Universum“-Projekt „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“.

Universum on Tour – direkt beim Publikum

Die Initiative „Universum on Tour“ setzt auf direkten Austausch mit dem Publikum in den Bundesländern und gewährt einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Ein ganz wesentliches Element sind dabei die Fragen, die an die Filmemacherinnen und Filmemacher gerichtet werden. Mit diesem Zusatzwissen über die Vielschichtigkeit der Produktionen werden die an sich schon beeindruckenden Filme noch um viele Facetten reicher.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist eine große Freude zu sehen, mit welch großem Interesse die Schülerinnen und Schüler zu uns ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg gekommen sind. Die Initiative ‚Universum on Tour‘ und die spannenden Gespräche, die sich daraus ergeben, zeigen deutlich, wie eng sich unser Publikum mit den Produktionen des ORF verbunden fühlt.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wenn sich eine nationale Brand wie ‚Universum Nature‘ und die regionale Kraft eines ORF-Landesstudios zusammentun, dann haben wir das Haus voll. So können wir 200 Schülerinnen und Schülern erklären, was der ORF macht und wie wir in den Redaktionen täglich für den öffentlich-rechtlichen Mehrwert arbeiten. Das ist schön!“

Tom Matzek, ORF-Hauptabteilungsleiter Wissen: „Die Initiative ‚Universum on Tour‘, die wir vor zwei Jahren gestartet haben, ist für uns Vergnügen und Verpflichtung zugleich. Es ist erfreulich zu sehen, dass wir mit den Veranstaltungen in den ORF-Landesstudios – heute in Vorarlberg – junge Generationen, Schulkinder, für unsere Arbeit interessieren können. Umgekehrt sehen wir es als ORF FÜR ALLE auch als Pflicht, mit einem Blick hinter die Kulissen zu zeigen, wie hochwertige ORF-Dokumentationen der Marke ‚Universum‘ entstehen.“

Andrea Albrecht, Naturfilmerin: „Mein erster ‚Universum’-Film war über das Montafon – eine Region, in der ich viel Zeit verbracht habe und der ich mich immer noch sehr verbunden fühle. Damals vor über zehn Jahren stand ich am Piz Buin und hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg von diesen Erlebnissen erzählen würde. Vorarlberg hat mich mit offenen Armen empfangen, und ich habe das Land und seine Natur sehr zu schätzen gelernt. Es ist toll, meine ‚Universum‘-Arbeit nun mit vielen interessierten jungen Menschen teilen zu dürfen.“