REMINDER: AK Pressekonferenz am 8. Juli: Ferienheft für die Bundesregierung!

Wien (OTS) -

Fast eineinhalb Millionen Menschen arbeiten in Österreich Teilzeit – und sie haben dafür einen triftigen Grund. Was sie nicht haben, sind dieselben Rechte wie Vollzeit-Kräfte. Deshalb hat die AK Wien eine Petition gestartet und Unterschriften für eine faire Arbeitswelt auch für Teilzeit-Beschäftigte gesammelt. Diese Forderungen und Unterschriften werden am 8. Juli in Form eines Ferienhefts an Vertreter:innen der Bundesregierung übergeben. Anschließend werden die Ergebnisse und die Forderungen bei einer Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt präsentiert. Es sprechen:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien

Mittwoch, 8. Juli 2026, 9:15 Uhr

Gegenüber Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2, 1010 Wien