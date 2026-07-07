- 07.07.2026, 15:25:32
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REMINDER: AK Pressekonferenz am 8. Juli: Ferienheft für die Bundesregierung!
Fast eineinhalb Millionen Menschen arbeiten in Österreich Teilzeit – und sie haben dafür einen triftigen Grund. Was sie nicht haben, sind dieselben Rechte wie Vollzeit-Kräfte. Deshalb hat die AK Wien eine Petition gestartet und Unterschriften für eine faire Arbeitswelt auch für Teilzeit-Beschäftigte gesammelt. Diese Forderungen und Unterschriften werden am 8. Juli in Form eines Ferienhefts an Vertreter:innen der Bundesregierung übergeben. Anschließend werden die Ergebnisse und die Forderungen bei einer Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt präsentiert. Es sprechen:
Renate Anderl, AK Präsidentin
Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien
Mittwoch, 8. Juli 2026, 9:15 Uhr
Gegenüber Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2, 1010 Wien
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Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
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