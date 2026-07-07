Matthias Seiringer übernimmt die interimistische Leitung der ORF-Enterprise

Wien (OTS) -

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, MBA hat Mag. (FH) Matthias Seiringer mit der interimistischen Leitung der ORF-Enterprise beauftragt. Diese Funktion war nach dem Ausscheiden von Oliver Böhm als Geschäftsführer der ORF-Enterprise vakant geworden. Matthias Seiringer wird diese Funktion bis zu ihrer Neubesetzung in Abstimmung mit den Prokuristen CFO Dr. Heinz Mosser und Dorit Wolkenstein wahrnehmen. Er war bisher als Head of Sales für den Digital-Bereich verantwortlich.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Es freut mich, dass mit Matthias Seiringer ein Vollprofi die interimistische Leitung der ORF-Enterprise übernehmen wird. Gemeinsam mit Heinz Mosser, Dorit Wolkenstein und dem gesamten Team der ORF-Enterprise ist damit sichergestellt, dass die Werbekundinnen und -kunden des ORF bestmöglich serviciert werden, wie sie dies gewohnt sind. Die Geschäftsführung der ORF-Enterprise wird demnächst ausgeschrieben. Wie angekündigt stellen wir damit zeitnah die Weichen für eine rasche Nachbesetzung dieser für den ORF sehr wichtigen Funktion! Die Entscheidung über die Nachbesetzung wird in Abstimmung mit dem ab 1. Jänner 2027 amtierenden Generaldirektor Clemens Pig erfolgen.“