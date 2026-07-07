  • 07.07.2026, 14:19:33
  • /
  • OTS0103

Matthias Seiringer übernimmt die interimistische Leitung der ORF-Enterprise

Wien (OTS) - 

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, MBA hat Mag. (FH) Matthias Seiringer mit der interimistischen Leitung der ORF-Enterprise beauftragt. Diese Funktion war nach dem Ausscheiden von Oliver Böhm als Geschäftsführer der ORF-Enterprise vakant geworden. Matthias Seiringer wird diese Funktion bis zu ihrer Neubesetzung in Abstimmung mit den Prokuristen CFO Dr. Heinz Mosser und Dorit Wolkenstein wahrnehmen. Er war bisher als Head of Sales für den Digital-Bereich verantwortlich.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Es freut mich, dass mit Matthias Seiringer ein Vollprofi die interimistische Leitung der ORF-Enterprise übernehmen wird. Gemeinsam mit Heinz Mosser, Dorit Wolkenstein und dem gesamten Team der ORF-Enterprise ist damit sichergestellt, dass die Werbekundinnen und -kunden des ORF bestmöglich serviciert werden, wie sie dies gewohnt sind. Die Geschäftsführung der ORF-Enterprise wird demnächst ausgeschrieben. Wie angekündigt stellen wir damit zeitnah die Weichen für eine rasche Nachbesetzung dieser für den ORF sehr wichtigen Funktion! Die Entscheidung über die Nachbesetzung wird in Abstimmung mit dem ab 1. Jänner 2027 amtierenden Generaldirektor Clemens Pig erfolgen.“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright