Digitale Prüfpflicht auf der Baustelle: Was Generalunternehmer jetzt wissen müssen

Wien/München (OTS) -

Seit Jahresbeginn 2026 gilt eine neue Prüfrealität im deutschen Bauwesen: Der Zoll darf ohne Vorankündigung digitalen Zugriff auf die vollständige Baustellendokumentation eines Unternehmens verlangen – inklusive der gesamten Nachunternehmerkette. Wer nicht vorbereitet ist, riskiert mehr als ein Bußgeld.

Ein fehlender Nachweis beim Subunternehmer kann ausreichen, um den Generalunternehmer ins Wettbewerbsregister zu bringen und aus öffentlichen Vergaben auszuschließen. Physische Kontrollen waren kapazitätsgebunden. Digitale Ferneinsichtnahmen sind es nicht.

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