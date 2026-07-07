„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ werden 30! Start für Jubiläumsstaffel am 13. Juli

Wien (OTS) -

Ein Jubiläum, das es in der heutigen TV-Landschaft kaum mehr gibt! Diesen Sommer geht das beliebte ORF-Kultformat „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in seine 30. Saison. Seit 1997 hat die von Elizabeth T. Spira begründete Sendung, die seit 2020 von Nina Horowitz erfolgreich fortgeführt wird, viele einsame Menschen zusammengebracht und dabei Jahr für Jahr ein Millionenpublikum begeistert. Am 13. Juli 2026 startet die Jubiläumsstaffel mit der ersten von zehn neuen Folgen: Wöchentlich, montags, um 20.15 Uhr in ORF 2, begleitet Nina Horowitz wieder Singles aus ganz Österreich – insgesamt 54 an der Zahl – bei ihrer Partnersuche. In einfühlsamen und oft berührenden Gesprächen, in denen auch der Humor nicht zu kurz kommt, gewähren die liebevollen Filmporträts Einblick in die Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte der Kandidatinnen und Kandidaten sowie letztendlich in die österreichische Seele. Die 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar – kann auf ORF ON schon 24 Stunden vor der TV-Premiere sowie ab 20.15 Uhr im Live-Stream abgerufen werden und ist nachträglich dort in einer eigenen Videokollektion on demand zu sehen. TV-Dacapo-Termine gibt es ab 18. Juli, samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV.

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Mit Empathie und Respekt vor den Menschen“

„Eine Sendung, die sich über 30 Jahre hält, ist an sich schon etwas Besonderes. Dass dieses Programm aber nach drei Jahrzehnten immer noch so eine Frische hat und eine solche Begeisterung auslöst, ist einzigartig. Die ‚Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ sind ein Spiegel der Gesellschaft, ein Zeichen dafür, dass es auch in einer komplexen hochtechnisierten Welt immer noch die Emotionen sind, die zählen. Und dass ein Format, das gar nichts Großes anstrebt, aber mit Empathie und Respekt vor den Menschen gemacht ist, zum absoluten Lieblingsprogramm der Österreicherinnen und Österreicher werden kann“, so ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl.

Gestalterin Nina Horowitz: „So ist das Leben!“

„Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja unglaublich! 30 Staffeln gibt es die ,Liebesg’schichten und Heiratssachen‘ jetzt schon. Und ein Ende ist ja zum Glück nicht in Sicht. Ich freue mich sehr, Teil eines großartigen Teams zu sein. Und wir können versprechen: Auch in den diesjährigen 54 Porträts der Liebessuchenden aus allen neun Bundesländern wird wieder viel offenbart, sehr viel gelacht und manchmal geweint. Weil, so ist das Leben!“, bringt es Nina Horowitz, Interviewerin und Gestalterin, auf den Punkt.

54 Singles zwischen 29 und 78: Wien auf Platz eins im Bundesländer-Ranking

Insgesamt 54 Singles – jeweils sechs pro Sendung – wollen in der Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr Glück wagen und eine neue Partnerin oder einen neuen Partner fürs Leben finden. Die 27 Damen und 27 Herren sind zwischen 29 und 78 Jahre und kommen aus ganz Österreich. Auf Platz eins des Bundesländer-Rankings mit 16 Bewerberinnen und Bewerbern ist Wien; mit neun einsamen Herzen, die sich von Amors Pfeilen treffen lassen wollen, rangieren Niederösterreich und die Steiermark ex aequo auf dem zweiten Platz. Top 3 belegt Oberösterreich mit fünf Singles auf Partnersuche. Die weiteren Bundesländer sind folgendermaßen vertreten: Salzburg, Tirol und Kärnten (jeweils 4), Burgenland (3) und Vorarlberg (1).

Neun Kandidatenfolgen bis 7. September, Staffelbilanz am 16. November

Treffen Amors Pfeile heuer ins Schwarze? In jedem Fall hat der Liebesgott auch in der heurigen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ viel Arbeit vor sich, schließlich wollen 54 einsame Herzen mit Hilfe der Sendung ihr ganz persönliches Liebesglück finden. In neun Ausgaben bis inklusive 7. September präsentiert Nina Horowitz die jeweils 27 partnersuchenden Damen und Herren, die zehnte Ausgabe am 16. November zieht wieder Bilanz und zeigt, wie es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergangen ist. Wer wurde mit Zuschriften überhäuft, wer wartet noch auf die oder den Richtige:n, bei wem flattern schon die ersten Schmetterlinge im Bauch, und wer hat tatsächlich bereits das große Liebeslos gezogen?

Bereits Bewerber:innen für Weihnachtsspecial und Saison 2027 gesucht

Während parallel zur TV-Ausstrahlung die Fertigstellung der 30. Staffel noch auf Hochtouren läuft, planen Filmemacherin Nina Horowitz und ihr Team bereits die nächste Saison im Sommer 2027. Doch nicht nur das: Zum Jubiläum überrascht das Kultformat seine Fans heuer noch mit einem Weihnachtsspecial – für die romantischste Zeit des Jahres. Interessierte Singles aus allen Bundesländern können sich ab sofort für die 31. Staffel und die Spezialausgabe bewerben: via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.

Auftaktfolge am 13. Juli mit sechs Singles aus NÖ, OÖ, der Steiermark und Tirol

In der Auftaktsendung zur Jubiläumssaison der „Liebsg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 13. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und 24 Stunden vorab auf ORF ON) porträtiert Nina Horowitz sechs neue Singles auf ihrer Suche nach dem großen Lebensglück. Die drei Damen und drei Herren sind in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und in der Steiermark zu Hause.

So sucht die agile Silvana, „siebzig plus“, aus Niederösterreich einen Mann, der nicht perfekt sein muss, wie ihr Idol Clark Gable, aber Kuscheln sollte er können – denn: „Ich kuschle und schmuse gern“, verrät die leidenschaftliche Tangotänzerin.

Otto, 72, ebenfalls aus Niederösterreich, will einfach nicht mehr allein sein und legt bei einer neuen Partnerin besonders viel Wert auf den Humor, aber auch lieb und treu sollte die zukünftige Frau an einer Seite sein.

Die dritte Niederösterreicherin im Bunde ist Brigitta, 65, die es ganz mit Modeikone Vivienne Westwood oder Literatin Elke Heidenreich hält und einen deutlich jüngeren Mann sucht. Sie hält viel von emotionaler und sexueller Treue und erwartet sich einen „gewissen Funken, der zwischen uns überspringt.“

Der 51-jährige Bäcker Michl aus Tirol hält nach einer natürlichen, liebevollen Frau Ausschau. Der große Monarchie-Fan würde für die wahre Liebe sogar in den Osten Österreichs ziehen – und seine Auserwählte nicht nur mit seiner Backkunst begeistern.

Karin, 60, aus Linz träumt von einer kulturaffinen Gefährtin an ihrer Seite, mit der sie ihr Leben teilen kann. Besonders attraktiv findet die Single-Dame bei Frauen graue Schläfen und betont, dass Erotik auch mit 60 noch eine wichtige Rolle spielt.

Der 33-jährige Malermeister Daniel aus der Steiermark, leidenschaftlicher Musiker und Chorsänger, sucht eine treue Partnerin mit bezauberndem Lächeln. Mit der richtigen Frau möchte er sogar eine Familie gründen – zwei gemeinsame Kinder wären sein Traum.