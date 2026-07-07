  • 07.07.2026, 12:57:32
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Historisches Erbe trifft moderne Nachhaltigkeit

HOFBURG Vienna erhält das Österreichische Umweltzeichen

Wien (OTS) - 

Die HOFBURG Vienna zählt mit mehr als 300 Veranstaltungen pro Jahr zu den ersten Adressen für Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen in Europa. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen unterstreicht das nachhaltige Engagement des historischen Veranstaltungszentrums.

Umwelt- und Klimaschutz werden dabei als wesentliche Voraussetzung für die Lebensqualität heutiger und künftiger Generationen verstanden.

Grundlage ist eine Green Policy nach dem Prinzip „Vermeiden, Verwerten und erst dann Entsorgen“, die die Schwerpunkte Energie, Klima, Abfallvermeidung und Wissensvermittlung in den Mittelpunkt stellt.

Green Meetings und Events in der HOFBURG Vienna

Nachhaltigkeit zeigt sich dabei in vielen Bereichen: Die HOFBURG Vienna nutzt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen, setzt auf energieeffiziente LED-Technologie und profitiert von einem hohen Tageslichtanteil in den Räumlichkeiten. Ergänzt wird dies durch Green-IT-Maßnahmen sowie wassersparende Lösungen.

Auch bei Veranstaltungen wird auf nachhaltige Standards geachtet: Die exklusiven Cateringpartner sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und verwenden biologische, saisonale und regionale Produkte. Mehrweg-Geschirr, aktive Mülltrennung sowie die Förderung einer umweltschonenden Anreise durch die zentrale Lage im Herzen Wiens tragen zusätzlich dazu bei, Veranstaltungen verantwortungsvoll umzusetzen.

Die HOFBURG Vienna ist zusätzlich noch Lizenznehmer für Green Meetings und Events und kann die Zertifizierung einer Veranstaltung aus einer Hand anbieten.

Mit ihrer Green-Zertifizierung unterstreicht die HOFBURG Vienna, dass nachhaltiges Handeln und historisches Ambiente kein Widerspruch sein müssen, sondern sich sinnvoll ergänzen.

Rückfragen & Kontakt

HOFBURG Vienna
Mag. (FH) Barbara Riedl
Telefon: 066480587611
E-Mail: [email protected]

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