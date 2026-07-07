Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Mit „Lehrende konzertieren“ setzt die diesjährige Sommerakademie Lilienfeld morgen, Mittwoch, 8. Juli, ab 19.30 Uhr im Dormitorium von Stift Lilienfeld ihr Programm fort. Darauf folgen am Freitag, 10. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika und danach im Dormitorium bzw. am Samstag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr im Dormitorium Konzerte der Studierenden. Am Sonntag, 12. Juli, begleiten zunächst Karen De Pastel an der Orgel und das Vokalensemble O Musica Wien unter der Leitung von Lilia Khomenko ab 10 Uhr den Festgottesdienst in der Stiftsbasilika mit Nancy Telfers „Missa brevis für Frauenchor“, ehe ab 19.30 Uhr im Dormitorium wieder „Lehrende konzertieren“, diesmal „Musikjuwelen aus mehreren Epochen“. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02762/52420, e-mail [email protected] und www.stift-lilienfeld.at.

Nach dem Auftritt am Wiener Donauinselfest sind Gert Steinbäcker und Band am Donnerstag, 9. Juli, auch zu Gast in der Burgarena Reinsberg, wo das erste S von STS gemeinsam mit den Special Guests Andy Baum und Christian Becker ab 19.30 Uhr aufspielt. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 9. Juli, spielt das Horst Korschan Jazz Quintett rund um den Poysdorfer Schlagzeuger Horst Korschan ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach swingige Jazz-Standards. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Am Donnerstag, 9. Juli, lädt auch das Festival Retz im Countdown zur Premiere von „Judith & Holofernes“ des Theaterfestes Niederösterreich ab 19.30 Uhr zu einem Konzert im Schloss Gatterburg mit dem Sinfonischen Blasorchester Retz unter der Leitung von Gerhard Forman. Am Samstag, 11. Juli, gestaltet hier ab 19.30 Uhr Fehringer‘s Kalte Küche mit Tafelmusik zwischen Pop, Jazz, Chanson, Klezmer und Latin den Abend „Haute Cuisine & Kalte Küche“. Am Sonntag, 12. Juli, singt dann Fräulein Blauboad ab 11 Uhr auf der Thayabrücke in Hardegg bei freiem Eintritt von der Liebe, dem Leben und dem Tod. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Bei „Alles Marille“ in der Kremser Altstadt treten u. a. am Donnerstag, 9. Juli, der Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein und die Kellergassen Combo, am Freitag, 10. Juli, das Kremser Marktduett, Sounds of the Wachau und die Volkstanzgruppe Wagram, am Samstag, 11. Juli, die Weinlandkapelle Rohrendorf, die Angerner Dorfmusi, die Chor- und Volkstanzgruppe Krems-Lerchenfeld und die Fiata Musi sowie am Sonntag, 12. Juli, die Volkstanzgruppe Gföhl und das Musikalische Trio auf. Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Infoservice Krems unter 02732/82676, e-mail [email protected] und www.krems.info/alles-marille.

Beim Kultursommer Semmering präsentieren Simone Kopmajer und Band am Freitag, 10. Juli, ab 19 Uhr im Kulturpavillon mit ihrem Programm „Hope“ eine Mischung aus jazzigen Eigenkompositionen, Jazzstandards und Interpretationen von Popklassikern wie „Sittin’ on the Dock of the Bay“, „Careless Whisper“ und „Old Devil Moon“. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

In der Wachauarena Melk ist am Freitag, 10. Juli, „le Play unplugged“ zu hören, wenn Julian le Play ab 20.15 Uhr in speziellen Unplugged-Arrangements seine größten Songs auf die Bühne bringt. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.sommerspielemelk.at.

Im Rahmen der „Wellenklänge“ in Lunz am See verschmelzen das Wienerlied-Duo Die Strottern und das Kollektiv JazzWerkstatt Wien am Freitag, 10. Juli, ab 19 Uhr auf der Seebühne mit ihrem neuen Album „Sieben Zwetschken“ zur kongenialen Wiener Werkstätte. Nähere Informationen unter 0664/3633055, e-mail [email protected] und www.wellenklaenge.at; Karten unter www.oeticket.com.

Für das erste S von STS geht es von der Burgarena Reinsberg weiter zum Wolkenturm von Schloss Grafenegg, wo Gert Steinbäcker und Band gemeinsam mit den Special Guests Andy Baum und Christian Becker am Freitag, 10. Juli, ab 19.30 Uhr zu hören sind. Am Samstag, 11. Juli, spielt zunächst das Ensemble Garufa! ab 18 Uhr im Schlosshof einen „Tango mit Nebenwirkungen“, bevor es ab 20 Uhr am Wolkenturm zu einer „Fiesta Española“ kommt: Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabián Panisello bringt dabei Kompositionen von Silvestre Revueltas, Joaquín Rodrigo, Fabián Panisello und Manuel de Falla zur Aufführung; Solist ist Pablo Sáinz-Villegas an der Gitarre. Nicht zuletzt sind am Dienstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm „Pink Floyd's The Wall & Dark Side of the Moon Live in Concert“ zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Das Festival Pulkau im Kulturzentrum Pulkau bietet musikalisch u. a. am Freitag, 10. Juli, Auftritte des Brass Quartetts Retz-Znaim, von Blue Velvet, der Funkies und des Dominik Trachsler Quartetts, am Samstag, 11. Juli, der Chorvereinigung Pulkau, von Gerald Etzler mit „Vom Wienerlied bis Johnny Cash“, von The Julez mit Pop-Covers, Jimmy Schlager mit Austropop, SyrnauTen mit Pop und Rock bzw. The Sunside Club mit Dancefloor-Covers sowie am Sonntag, 12. Juli, der Trachtenkapelle Pulkau und Eve & Vienna Klezmer Romantics. Nähere Informationen unter 0676/7637473, e-mail [email protected] und www.diegaleriemerkima.at.

Am Samstag, 11. Juli, feiert das Wald4tler Hoftheater in Pürbach sein Sommerfest, bei dem ab 20.15 Uhr Carmine sowie The Runaway Boys und Boris Urban auftreten. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02853/78469, e-mail [email protected] und www.hoftheater.at.

Ebenfalls am Samstag, 11. Juli, präsentiert das Wiener Trio Fäulein Blauboad im Rahmen des „Schrammel.Klang.Festivals“ ab 18 Uhr im Herrenseetheater in Hörmanns bei Litschau seine neue CD „Du keast nur mir“ als facettenreiche Mischung aus Wienerlied und Chanson. Am Sonntag, 12. Juli, spielt dann das Joschi Schneeberger Quintett ab 11 Uhr am Bahnhof Litschau „„Wiener World Jazz oder A Wöd Jazz aus Wien”. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und www.schrammelklang.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet am Samstag, 11. Juli, ab 19 Uhr beim Pavillon im Stadtpark ein Serenadenkonzert von Ensembles der J. M. Hauer-Musikschule mit Kammermusik für Streicher sowie am Sonntag, 12. Juli, ab 14 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr das Mitmachkonzert „Best of Bernhard Fibich“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Am Sonntag, 12. Juli, findet ab 16 Uhr im Palais Marchet – Villa Strecker in Baden, dem letzten Wohnsitz des Komponisten Prof. Heinrich Strecker, das erste der diesjährigen Sommerkonzerte statt, bei dem Solistinnen und Solisten österreichischer Bühnen die schönsten Melodien von „Drunt’ in der Lobau" bis „Ja, ja der Wein ist gut" von Heinrich Strecker zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Am Sonntag, 12. Juli, präsentiert auch der Pianist Reinhard Micko gemeinsam mit Karl Sayer am Kontrabass, Harry Tanschek an den Drums und Herb Berger am Saxofon ab 18 Uhr in der Jazzwerkstatt Poysdorf im Schreiberstadl mit „Senses“ seine Auffassung von modernem melodiösem Jazz. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und Kartenreservierungen unter e-mail [email protected] und www.jazzandwine.at.

Schließlich lädt das Ensemble des Yiddish Song Workshops am Sonntag, 12. Juli, ab 17.30 Uhr zum Abschlusskonzert „Songs in Yiddish“ in die Ehemalige Synagoge in St. Pölten: 40 Sängerinnen und Sänger aus dem In- und Ausland entfalten dabei, begleitet vom Klezmer Swing Quartett, unter der Leitung von Roman Grinberg ein Klangpanorama von Osteuropa bis Buenos Aires. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02742/908080-972, e-mail [email protected] und www.ehemalige-synagoge.at.