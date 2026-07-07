WaldAuszeit: 1. ANFT zertifizierter Forest Therapy Trail Österreichs eröffnete in Schiefling am Wörthersee

Schiefling am Wörthersee (OTS) -

Der WaldAuszeit-Weg wurde nach den internationalen Standards der Association of Nature and Forest Therapy (ANFT) entwickelt, der weltweit führenden Organisation für Forest Therapy. Der Weg ist der erste ANFT-zertifizierte Trail in Österreich und der Zweite in Europa. "Fokus liegt auf Entschleunigung und mentaler Gesundheit”, sagt Initiatorin Anita Arneitz. Im Rahmen der Eröffnung wurde ihre “Kräuterlei” auch als Green Care Hof im Bereich Bildung und Freizeit ausgezeichnet. In den nächsten Jahren erforschen Kooperationspartner Waldbiodiversität und gesundheitliche Wirkungen. Damit entsteht eine fundierte Datenbasis für weitere naturbasierte Gesundheitsangebote. Ein Sit Spot im Moor mit einem Kunst-Outdoor-Projekt sowie Online- und Offline-Bildungsangebote folgen. Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union, sowie Tourismusverband Schiefling, Region Wörthersee-Rosental & Kärnten Werbung.