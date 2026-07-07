Aufruf an die Entscheidungsträger in Europa: Im Namen aller friedliebenden Menschen, hören sie bitte auf mit ihrer Aufrüstungshysterie

Wien (OTS) -

Kriege sind Menschen-gemacht.

Wir wollen keine Kriege mehr, wir wollen keine Manipulation durch unverantwortliche Menschen in Führungspositionen. Wir haben eine fantastische Welt zur Verfügung und anstatt uns wie kultivierte Menschen zu benehmen, verhalten wir uns wie Psychopathen, deren größter Wunsch es zu sein scheint, unsere Welt zu zerstören und in neue Kriege zu führen.

Das Töten von Menschen ist keine Lösung:

In der Präambel der UNESCO Charta steht der bekannte Satz: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Friede im Geist der Menschen verankert werden.“ (1945).

Es gibt Evidenz-basierte Friedensprogramme die in der Lage sind Frieden als den natürlichsten Zustand einer Gesellschaft dauerhaft zu entwickeln und zu erhalten – mit friedlichen Mitteln:

Bewusstsein-basiertes Friedens-Programm (s. Global Union of Scientists for Peace).

Laut den vorhandenen wissenschaftlichen Studien ist für Europa eine Gruppe von 5.000 bis 10.000 Experten (Peace-keepers) erforderlich, die gemeinsam spezielle Jahrtausende-alte Vedische Bewusstseins-Technologien ausüben, die ein kohärentes, Stress- und Gewalt-freies Kollektiv-Bewusstsein entstehen lassen. Das bedeutet die Entwicklung eines harmonischen, gesellschaftlichen Klimas auf dem Kontinent, das das Aufkommen von Gewalt im Denken und Handeln der Menschen nicht mehr zulässt. Dies ist die einzige effiziente und Menschen-würdige Maßnahme, um kriegerischen Auseinandersetzungen vorzubeugen, bzw. bestehende möglichst rasch zu beenden.

Wenn wir uns überlegen, wie Kriege entstehen:

Unser Handeln ist abhängig vom sozialen „Klima“ in einer Gesellschaft, von der Qualität des Kollektiv-Bewusstseins.

Ist das Stress-Niveau hoch und die Kohärenz niedrig, ist die Gewaltbereitschaft im Denken und Handeln hoch - und umgekehrt (siehe soziologische Studien zu Kriminalität). „Stress“ baut sich auf und erreicht eine kritische Marke – er muss sich in Form von kollektiver Gewalt, d.h. in Form von Kriegen entladen. Wäre es da nicht wesentlich intelligenter, vorbeugende Maßnahmen zu setzen, dass sich Kollektiv-Stress erst gar nicht bis zum kritischen Niveau anhäufen kann, sondern ihn systematisch und schrittweise abzubauen, und nicht noch die Kumulation durch den Aufbau von emotional gefärbten Feindbildern zu unterstützen?

Was wir benötigen sind radikal andere Konzepte – ein neues, ganzheitliches Wissen über das Leben und das friedliche Zusammenleben – und dieses Wissen steht in unserer Zeit zur Verfügung.

Das Jahrtausende-alte Vedische Wissenschaftssystem wurde von dem Vedischen Gelehrten Maharishi Mahesh Yogi neu entdeckt und steht allen Menschen – auch ihnen – zur Verfügung. Umfangreiche wissenschaftliche Studien bestätigen die positiven Wirkungen auf den einzelnen Menschen und auf das Kollektiv, die Gesellschaft als Ganzes (siehe Literatur-Hinweise).

Ist es nicht die Aufgabe der Politik - so wie es die Aufgabe der Eltern in einer Familie ist - zu schauen, dass es allen gut geht, dass sie glücklich sind und harmonisch miteinander zusammenleben? Sie wollen uns Menschen einreden, wir müssten aufrüsten, denn nur so können wir uns vor Angreifern schützen. Werden sie endlich ihrer Verantwortung bewusst, Menschen zu schützen und sie nicht völlig sinnlos möglichen Gefahren auszusetzen.

Welcher Stein würde ihnen aus der Krone fallen, wenn sie in dem bevorstehenden Treffen in der Türkei ausnahmsweise nicht über weitere Sanktionen gegen Russland und teure Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen, sondern die Initiative übernehmen und Russland zu Gesprächen einladen würden?

Die Zeit ist gerade dabei, sich zu ändern. Alle Menschen - aber speziell sie als Entscheidungsträger in unserem Land - die offen sind und bereit sind, sich zu ändern, sind aufgerufen sich gemeinsam für den Aufbau einer neuen, friedlichen, menschlichen Gesellschaft einzusetzen. Ihre Aufgabe ist nicht Waffen zu kaufen um andere Menschen noch effizienter töten lassen zu können, ihre Aufgabe ist es neue Evidenz-basierte Gewalt-freie und friedliche Technologien aufzugreifen, um eine dauerhaft friedliche Welt entstehen lassen zu können: Bewusstsein-basierte Friedens-Technologien sind die Zukunft einer neuen Zivilisation.

Nicht-handeln ist genauso ein Fehler wie falsch handeln – die Entscheidung für ein friedliches Österreich, ein friedliches Deutschland und ein friedliches Europa liegt bei uns allen; sie als Entscheidungsträger können diesen unaufhaltbaren und alternativlosen Prozess entscheidend beschleunigen, oder weiter blockieren - verhindern können sie ihn nicht.

Langversion:

www.transzendentalemeditation.at/Presse-Aussendung-Frieden1-6.7.2026.pdf

Literatur:

- Spivack B., Saunders P. (2020): „An Antidot to Violence – Evaluating the Evidence“; Change Makers Books, UK, USA

- Nader T. (2024): Consciousness is all there is. Hay House, New York