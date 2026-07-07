  • 07.07.2026, 11:48:33
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  • OTS0067

AVISO: PK mit StS Zehetner, Wärmepumpe Austria und der Österreichischen Energieagentur zur Wärmepumpe der Zukunft

Donnerstag, 09. Juli 2026, 09:30 Uhr, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien

Wien (OTS) - 

Der Umbau des Energiesystems erfordert den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz und eine stärkere Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Gas und Mobilität. Eine zentrale Rolle kommt dabei Wärmepumpen zu. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz informieren Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Wärmepumpe Austria und die Österreichische Energieagentur über die Ergebnisse einer neuen Studie zu den Anforderungen an die netzdienliche Wärmepumpe der Zukunft.

Im Mittelpunkt stehen die Frage, wie Wärmepumpen künftig netzdienlich betrieben werden können, welche Potenziale sie am Strom- und Regelenergiemarkt haben und welche regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Wärmepumpe als zentrale Heiztechnologie der Zukunft weiter zu stärken.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Gesprächspartner:

  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus
  • Richard Freimüller, Wärmepumpe Austria
  • Franz Angerer, Österreichische Energieagentur

Datum: Donnerstag, 09. Juli 2026, 09:30 Uhr
Ort: Pressezentrum, 5. Stock, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)

AVISO: PK mit StS Zehetner, Wärmepumpe Austria und der Österreichischen Energieagentur zur Wärmepumpe der Zukunft

Der Umbau des Energiesystems erfordert den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz und eine stärkere Kopplung der Sektoren Strom, Wärme, Gas und Mobilität. Eine zentrale Rolle kommt dabei Wärmepumpen zu. Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz informieren Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Wärmepumpe Austria und die Österreichische Energieagentur über die Ergebnisse einer neuen Studie zu den Anforderungen an die netzdienliche Wärmepumpe der Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Frage, wie Wärmepumpen künftig netzdienlich betrieben werden können, welche Potenziale sie am Strom- und Regelenergiemarkt haben und welche regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Wärmepumpe als zentrale Heiztechnologie der Zukunft weiter zu stärken. Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]. Gesprächspartner: • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus • Richard Freimüller, Wärmepumpe Austria • Franz Angerer, Österreichische Energieagentur

Datum: 09.07.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum, 5. Stock, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Stubenring 1
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 09.07.2026, 09:30]

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