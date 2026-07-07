- 07.07.2026, 11:28:03
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FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 9. Juli mit Viertelfinale Frankreich – Marokko
Ab 21.05 Uhr live in ORF 1, davor um 20.15 Uhr „Die Fußball Show“
Weiter geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 live in ORF 1 am Donnerstag, dem 9. Juli, um 22.00 Uhr (Anpfiff) mit dem ersten Viertelfinale Frankreich – Marokko. Ernst Hausleitner, Roman Mählich und Lisa Makas eröffnen dazu um 21.05 Uhr das WM-Studio, Dietmar Wolff und Roman Mählich kommentieren.
Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.
Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.
Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.
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