Barbara Schöneberger und Hans Sigl laden zur „Starnacht am Wörthersee“ am 11. Juli live in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Sommerliche Partystimmung mit hochkarätigem Line-up in der Klagenfurter Ostbucht: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen zur diesjährigen „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag, dem 11. Juli 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON internationale und nationale Stars und Newcomer aus Schlager, Rock, Pop und Soul: Al Bano, Ray Dalton, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Vanessa Mai, Maite Kelly, Semino Rossi, Christina Stürmer, Ina Regen, Natalie Holzner, Kamrad und Andreas Gablier, der auch ein Duett mit Pietro Basile singen wird, bringen heuer die „Starnacht“-Bühne zum Leuchten. Außerdem geben Pizzera & Jaus sowie Ela. ihr „Starnacht“-Debüt. Gleich danach um 23.05 Uhr gibt Schlagerstar Melissa Naschenweng im Doku-Dacapo „Melissa Naschenweng – Die Senkrechtstarterin im Porträt“ Einblicke in ihre zwei Lebenswelten: die Welt der rockigen Konzertbühne und die ihrer Heimat, des idyllischen Kärntner Lesachtals.

Die „Starnacht am Wörthersee“ auf ORF ON

Den Live-Stream des Events gibt es wie immer auf ORF ON, sodass Fans die Auftritte ihrer Lieblingsstars auch via Web und Apps direkt miterleben können. Und komfortables „Nachschauen“, wann immer es am besten passt, ermöglicht das VoD-Service, das die „Starnacht“ nach der TV-Übertragung für 30 Tage bereitstellt.

Das ORF-ON-Format „Starnacht Backstage“ liefert wieder lockere und unterhaltsame Interviews direkt vor dem Start der „Starnacht am Wörthersee“. Mit spannenden Anekdoten, persönlichen Einblicken und humorvollen Momenten gewährt Marcel Kilic in Backstage-Gesprächen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und ergänzt die glamouröse Show um eine besondere Facette.

Mehr zur „Starnacht am Wörthersee“ im ORF-Programm

Auch im ORF-Landesstudio Kärnten ist die „Starnacht“ ein prominentes Thema. Bereits seit 6. Juli wird in den Flächensendungen täglich über die Vorbereitungen und Hintergründe des großen Events am Wörthersee berichtet. Am Freitag, dem 10. Juli, überträgt Radio Kärnten ab 18.10 Uhr live die Generalprobe direkt vom „Starnacht“-Areal. Auch am Samstag, dem 11. Juli, sendet ORF Radio Kärnten live vor Ort – von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr. Die Hörerinnen und Hörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Interviews, Eindrücken von der „Seitenblicke“-Party und einer Einstimmung auf die große Show. „Kärnten heute“ meldet sich am Samstag, dem 11. Juli, um 19.00 Uhr live vom Veranstaltungsort. Eine umfassende Nachberichterstattung folgt am Sonntag, dem 12. Juli – sowohl in Radio Kärnten als auch in „Kärnten heute“. Insgesamt sendet Radio Kärnten rund 16 Stunden direkt vom „Starnacht“-Areal und verlost darüber hinaus Eintrittskarten für alle Konzerte und Veranstaltungen in der Ostbucht.

ORF-Technik bei der Starnacht am Wörthersee

Die „Starnacht“, eines der Unterhaltungs- und Musik-Highlights des Jahres, wird dank modernster ORF-Technik auch am TV-Gerät, im Web und via App zu einem audiovisuellen Erlebnis der Extraklasse. Ob grandiose Totale der malerischen Kulisse oder spannende Detailaufnahmen der Künstler:innen – insgesamt 15 Kameras von der Krankamera über eine Drohne bis zur Steadicam fangen jeden Aspekt der Show in perfekter HD-Qualität ein. Im hochmodernen, mit IP-Technologie ausgestatteten Übertragungswagen laufen dann alle Bildsignale und Tonspuren zusammen, werden zu einem spektakulären Gesamtereignis für das Publikum vor den großen und kleinen Bildschirmen arrangiert und zu diesen übertragen.