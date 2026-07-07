Live-Sport so schnell wie noch nie: Big Blue Marble und Ateme testen Next Gen Streaming mit extrem niedriger Latenz

Wien (OTS) -

Der internationale Broadcast- und Streaming-Spezialist Big Blue Marble hat während des gerade laufenden, großen internationalen Fußballturniers einen mehrmonatigen Proof of Concept (PoC) für Media over QUIC (MoQ) gestartet. Ziel ist es, die nächste Generation des Streamings direkt im Live-Betrieb zu testen und anhand der Übertragungssignale zu prüfen, wie gut sich die neue Technologie hinsichtlich Performance, Skalierbarkeit und Alltagstauglichkeit für künftige Live-Events bewährt. Der Test basiert technisch auf Cloud Video Kit, der skalierbaren Video-Plattform von Big Blue Marble, und wird von Ateme unterstützt, einem weltweit führenden Anbieter von Videokompression und Streaming-Lösungen.

Streaming-Protokoll für die Zukunft

MoQ ist ein neues, internet-natives Streaming-Protokoll, das Live-Video mit extrem niedriger Latenz überträgt und dafür sorgt, dass ZuschauerInnen und Geräte synchron bleiben. Damit werden neue interaktive Formate möglich – etwa perfekt abgestimmte Watch-Partys, Second-Screen-Anwendungen, Live-Statistiken oder Echtzeit-Fan-Interaktion.

„Mit dieser Initiative zeigen wir, wie Innovation, Cloud-Technologien und Umsetzungserfahrung die nächste Generation von Live-Streaming-Services vorantreiben“, erklärt Krzysztof Bartkowski, CEO Streaming & Cloud Media bei Big Blue Marble. Johann Mika, Chief Innovation Officer und Projektverantwortlicher bei Big Blue Marble, unterstreicht die Bedeutung der Ergebnisse: „Unser PoC zeigt, dass Ultra-Low-Latency-Streaming bereits Realität ist. Wir liefern aktuell das schnellste Live-Streaming-Signal in Österreich und beweisen, dass internetbasierte Signalübertragung klassische OTT-Dienste übertreffen kann.“

Laufende Messungen während des Fußballturniers bestätigen, dass die MoQ-Plattform derzeit die schnellste Live-Streaming-Signalübertragung in Österreich bietet. Gegenüber anderen österreichischen TV-Streaming-Plattformen reduziert sie die End-to-End-Latenz um rund 20 bis 40 Sekunden und ist häufig sogar um mehrere Sekunden schneller als terrestrische oder Satellitenübertragungen.

„Media over QUIC gehört zu den spannendsten Entwicklungen im Bereich Low-Latency-Streaming und großskaliger Live-Event-Auslieferung“, ergänzt Mickaël Raulet, Chief Technology Officer bei Ateme. „Wir freuen uns, Big Blue Marble zu unterstützen und unsere Expertise einzubringen, während die Branche neue Wege erkundet, um Premium-Live-Content im großen Maßstab bereitzustellen.“

Bereit für die nächsten Schritte

Im Rahmen des Projekts hat das Entwicklungsteam von Big Blue Marble die Open-Source-Implementierung von MoQ um zusätzliche Funktionen erweitert, darunter NTP-Zeitstempel, End-to-End-Latenzmessungen, umfangreiche Monitoring-Metadaten sowie die Integration von Backend-Analytics. Kontinuierlich werden detaillierte Kennzahlen aus Publisher-, Relay- und Player-Umgebungen erhoben, um die Quality of Experience (QoE), die Netzwerk-Performance, den Kapazitätsbedarf und die Plattform-Skalierbarkeit zu bewerten. Die Live-Streams selbst werden durch Cloud DRM, die hochskalierbare Multi-DRM-Lösung von Big Blue Marble, vor unbefugtem Zugriff und Download geschützt.

Die Unterstützung von MoQ durch Ateme beweist, dass sich eine End-to-End-Latenz von unter einer Sekunde und Videoqualität auf Broadcast-Niveau nicht gegenseitig ausschließen. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz des TITAN-Transcoders von Ateme und Open-Source-Lösungen des OpenMOQ-Konsortiums.

Der PoC läuft über die gesamte Dauer des Turniers und wird auch darüber hinaus noch über mehrere Monate fortgesetzt. So können Big Blue Marble und seine Partner zusätzliche Erfahrungen im Betrieb sammeln, die Performance weiter validieren und Optionen für zukünftige Deployments evaluieren.

Big Blue Marble plant, das Projekt gemeinsam mit weiteren Partnern auszuweiten – darunter Cloud-Provider, Content Delivery Networks (CDNs), Technologieanbieter und Medienunternehmen, die sich für MoQ und Next-Gen-Streaming-Architekturen interessieren. Dank der zugrunde liegenden Cloud-Video-Kit-Plattform lässt sich die Lösung leicht in bestehende Streaming-Ökosysteme integrieren. Die Ergebnisse des PoCs fließen zudem in künftige Technologie-Roadmaps für die internet-native Medienauslieferung ein.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com

Über Ateme

Ateme ist ein global führender Anbieter von Lösungen für Videokompression, Contentübertragung und Streaming. Das Unternehmen unterstützt Content-Anbieter, Broadcaster und Service-Provider weltweit dabei, hochwertige Erlebnisse auf jedem Bildschirm zu schaffen.

https://www.ateme.com