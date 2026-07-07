ÖVP – Mayer: Deutsch muss Voraussetzung für den Gemeindebau sein

Wien (OTS) -

„Die neue Wohnungsvergabe bringt mehr Transparenz und ein nachvollziehbareres Punktesystem. Das ist grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Völlig unverständlich bleibt jedoch, dass SPÖ und Neos Deutschkenntnisse als Voraussetzung für eine Gemeindewohnung weiterhin ablehnen“, so der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Landtagsabgeordneter Lorenz Mayer.

Ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 sollten künftig Voraussetzung für den Anspruch auf eine Gemeindewohnung sein. „Wer dauerhaft in einem Gemeindebau lebt, muss sich mit seinen Nachbarn verständigen können. Eine gemeinsame Sprache ist die Grundlage für ein funktionierendes Zusammenleben, für Integration und für eine lebendige Hausgemeinschaft“, so Mayer weiter.

Wer von einer Gemeindewohnung profitieren möchte, müsse auch bereit sein, Teil dieses Zusammenlebens zu sein. Ohne gemeinsame Sprache werde Integration erschwert, der Alltag komplizierter und das Entstehen von Parallelgesellschaften begünstigt.

„Die SPÖ redet gerne von Zusammenhalt, verweigert aber klare Regeln, sobald es konkret wird. Integration gelingt nicht durch Wegschauen, sondern durch klare Erwartungen, verbindliche Kriterien und gezielte Unterstützung. Deutsch ist der Schlüssel zu Bildung, Arbeit und einem guten Miteinander. Deshalb muss Deutsch auch im Gemeindebau eine klare Voraussetzung sein“, so Mayer abschließend.