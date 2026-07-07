Heißer Sommer, coole Pointen: „DIE.NACHT Sommerfrische“ ab 21. Juli in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Frischer Humor, kluge Pointen und beste Unterhaltung für warme Sommerabende! Ab 21. Juli 2026 schickt ORF 1 das Publikum immer dienstags auf „DIE.NACHT Sommerfrische“. Den Auftakt am 21. Juli gestaltet Antonia Stabinger mit der ORF-Premiere ihres neuen Programms „Angenehm“. Zwei weitere ORF-Premieren folgen: am 28. Juli mit Thomas Maurers „Trotzdem“ und am 4. August präsentiert Isabell Pannagl „Neues aus dem Dachgeschoss“. Am 11. August ist Gernot Kulis’ Kultprogramm „Kulisionen“ in zwei Teilen zu sehen. Am 18. August steht die ORF-Premiere von Maria Muhars „Storno“ auf dem Spielplan. Unterhaltung bietet am 25. August Severin Gröbners „ÜberHaltung“. Der September hat abschließend noch zwei ORF-Erstausstrahlungen im Gepäck: Am 1. September darf das Publikum über Tricky Nikis „Größenwahn“ staunen und lachen, am 9. September wagt sich Michael Bauer alias Heidelbeerhugo auf den „10 Meter Turm“. Von messerscharfer Satire über persönliche Geschichten bis zu treffsicheren Alltagsbeobachtungen – dieser Sommer hat Humor! Die Sendungen sind jeweils 24 Stunden vorab auf ORF ON abrufbar.

Kabarettstars bringen frischen Wind in DIE.NACHT – die „Sommerfrische“-Termine im Überblick:

21. Juli, 23.00 Uhr: ORF-Premiere von Antonia Stabingers „Angenehm“

Antonia Stabinger widmet sich in ihrem Debüt-Programm Sexualität, weiblicher Körperlichkeit und dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags mit feinsinniger Satire und gehörig Schmäh.

28. Juli, 22.25 Uhr: ORF-Premiere von Thomas Maurers „Trotzdem“

In seinem neuen Programm analysiert Thomas Maurer die Absurditäten des Alltags zwischen Internetsucht, Social-Media-Konsum und Apathie treffend und hochkomisch.

4. August, 22.25 Uhr: ORF-Premiere von Isabell Pannagls „Neues aus dem Dachgeschoss“

Isabell Pannagl lädt in ihrem aktuellen Programm mit einer Mischung aus Stand-up und Gesang in ihr Oberstübchen – vom Leben einer Jungmutter, über die Nachbarin und den Supermarkteinkauf bis zur Katze.

11. August, 22.20 Uhr: Gernot Kulis mit „Kulisionen“ – in zwei Teilen

Gernot Kulis ist mit sich, Österreich und der Welt auf „Kulisonskurs“ und blickt in seiner Live-Show hinter die Kulissen seines ganz normalen Alltagswahnsinns.

18. August, 22.30 Uhr: ORF-Premiere von Maria Muhars „Storno“

Maria Muhar steht vor der Herausforderung, auf das Kind ihrer Freundin aufzupassen. Dabei tauchen viele existenzielle Fragen auf – allen voran, wo ihre Freundin denn so lange bleibt.

25. August, 22.30 Uhr: Severin Gröbner mit „ÜberHaltung“

Severin Gröbner zeigt Haltung mit scharfem Witz sowie pointierten Songs und spannt den satirischen Bogen von unerfüllter Liebe über Social Media bis hin zu Laktoseintoleranz – und Body Positivity.

1. September, 22.25 Uhr: ORF-Premiere von Tricky Niki „Größenwahn“

Das aktuelle Erfolgsprogramm von Tricky Niki ist ein einzigartiger Mix aus Bauchreden auf höchstem Niveau, großer Zauberkunst und Wahnsinnspointen.

8. September, 22.30 Uhr: ORF-Premiere von Michael Bauers „10 Meter Turm“

Michael Bauer alias Heidelbeerhugo erzählt humorvoll und selbstironisch von den Herausforderungen, Beinahe-Erfolgen und prägenden Erfahrungen seines Lebens und stellt dabei die Frage, ob Dinge wirklich besser werden, wenn man sie immer wieder macht.