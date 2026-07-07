  • 07.07.2026, 10:35:32
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„Wienleben!“ auf W24 zeigt Wien in Bewegung

Von Special Olympics bis Musical-Nachwuchs: Die neue Folge der monatlichen TV-Sendung „Wienleben!“ ist am Mittwoch, 8. Juli um 18:00 Uhr auf W24 zu sehen.

Wien (OTS) - 

Eine lebenswerte Stadt lebt von starken Ideen, engagierten Menschen und Projekten, die den Alltag bereichern. Die neue Ausgabe von „Wienleben!“ zeigt, wie die Wien Holding mit ihren Unternehmen dazu beiträgt, Wien laufend weiterzuentwickeln. Nach Ausstrahlung im Fernsehen ist „Wienleben!“ auch online unter www.w24.at/Sendungen-A-Z/Wienleben und www.wienholding.tv abrufbar. Durch die Sendung führt TV-Moderator Rebin Showkat.

Special Olympics gastierten in der Sport Arena Wien

Mit der Entzündung der „Flamme der Hoffnung“ wurden die Special Olympics Sommerspiele feierlich eröffnet. Rund 1.800 Athlet*innen zeigten dabei, was mit Mut, Leidenschaft und Zusammenhalt möglich ist. Die Sport Arena Wien der Wien Holding Sport war zentraler Austragungsort dieses starken Signals für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe.

Happy Birthday Twin City Liner!

Im Juni 2006 legte der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, zum ersten Mal von Wien in Richtung Bratislava ab. „Wienleben!“ berichtet von der Feier zum 20. Geburtstag.

DDSG Blue Danube und Tichy legen gemeinsam ab

Eine runde Sache: Zwei in Wien verankerte Traditionsunternehmen nehmen gemeinsam Kurs auf sommerlichen Genuss. Erstmals lief das neue Genussangebot der DDSG Blue Danube vom Stapel. Die Donauschifffahrt mit Tichy ist buchbar bis Ende Oktober.

Mädchen programmieren bei den DiDays NextGen der UIV

Coden, entwickeln, Zukunft gestalten: Beim Girls Hackathon der DiDays NextGen der UIV Urban Innovation Vienna programmieren Mädchen ihre eigenen Ideen für das Wien von morgen. Im Mittelpunkt stehen Technik, Kreativität und neue Chancen in der IT.

Wenn Roboter durch Wien ziehen

Die ICRA 2026 brachte viele Fachleute aus aller Welt zu VIECON Messe Wien. Bei der großen Roboterparade wurden verschiedene Roboter vorgestellt, darunter humanoide Roboter sowie Assistenz- und Forschungsroboter.

Ronacher nimmt PV-Anlage in Betrieb

Bühne frei für Sonnenenergie: Eine denkmalschutzgerechte Photovoltaik-Anlage versorgt das Musicaltheater Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien künftig mit sauberem Sonnenstrom.

WE ARE MUSICAL im Raimund Theater

Das Raimund Theater wurde für einen Abend zur Bühne für Nachwuchstalente des Musicals: Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) präsentierten bereits zum achten Mal das erfolgreiche Konzertformat WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION.

Pressefotos: Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

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Hannes Auer
Wien Holding – Corporate Communications
Tel.: 01 408 25 69 - 14
E-Mail: [email protected]
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