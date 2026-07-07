Allianz Österreich darf sich erneut über „Great Place to Work®” Zertifizierung freuen

Wien (OTS) -

Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Allianz Österreich das „Great Place to Work®“ Siegel

Die Allianz Österreich wurde zum vierten Mal in Folge als „Great Place to Work®“ zertifiziert und festigt damit einmal mehr ihren Ruf als einer der besten Arbeitgeber des Landes. Bereits im Mai hatte das Unternehmen beim renommierten Ranking „Best Workplaces Austria“ als einziger Versicherer einen Spitzenplatz (Platz 2) in der Kategorie XL Companies erreicht.

Grundlage der Auszeichnung ist das anonyme Feedback der Mitarbeitenden sowie eine unabhängige Analyse der Unternehmenskultur. Bewertet werden dabei Aspekte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Daniel Matić, CEO der Allianz Österreich: „Zum vierten Mal in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet zu werden, ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Qualität unserer Unternehmenskultur. Bei der Allianz schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an unsere Kolleg:innen: Ihr macht uns zu einem ‘Great Place to Work’.“

Vier Jahre Exzellenz: Die Allianz als Great Place to Work®

Was 2022 mit der ersten Zertifizierung begann, hat sich zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vier Mal in Folge hat die Allianz Österreich das anspruchsvolle Zertifizierungsverfahren von Great Place to Work® erfolgreich absolviert. Das Unternehmen zählt damit zu den konsistent besten Arbeitgebern im österreichischen Vergleich. Auch international wurde die Allianz Gruppe 2025 erneut unter den Top 25 der „World's Best Workplaces™“ bewertet (Platz 17) – ein Beleg dafür, dass die hohen Standards bei der Mitarbeiterzufriedenheit weltweit gelebt werden.

Arbeiten bei der Allianz

Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral im ICON Tower des Wiener Hauptbahnhofs, einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Rund 1.700 Menschen arbeiten in über 100 verschiedenen Berufen bei dem Versicherungsunternehmen. Die Du-Kultur ist über alle Hierarchiestufen hinweg selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe.

Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Inklusions-Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv mitzugestalten.

Der Versicherung sind Gesundheit und Vorsorge der Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützt die Allianz diese mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über Instahelp, ein Sportklub sowie Gesundheits-Events sind nur einige der Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und attraktive Konditionen bei Allianz Versicherungsprodukten helfen den Mitarbeiter:innen bestmöglich vorzusorgen.

Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus dem Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte Einkaufskonditionen, Essenszuschuss und vieles mehr.