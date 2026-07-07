  • 07.07.2026, 10:27:03
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Gas Connect Austria begrüßt Verlängerung der strategischen Gasreserve

Wien (OTS) - 

Gas Connect Austria begrüßt die gestern beschlossene Verlängerung der strategischen Gasreserve bis April 2029. Die Maßnahme stärkt die Resilienz des österreichischen Energiesystems und ergänzt bestehende Instrumente zur Absicherung der Energieversorgung.

Die aktuelle Versorgungslage in Österreich ist stabil. Die heimischen Gasspeicher weisen aktuell einen Füllstand von rund 55 Prozent auf und liegen damit über dem EU-Durchschnitt von rund 50 Prozent. Gleichzeitig haben die vergangenen Jahre gezeigt, wie wichtig eine vorausschauende Absicherung angesichts geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Energiemärkte ist. Vor diesem Hintergrund stellt die strategische Gasreserve einen zusätzlichen Sicherheitspuffer für außergewöhnliche Krisensituationen dar.

Versorgungssicherheit entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: diversifizierter Bezugsquellen, gut gefüllter Speicher, leistungsfähiger Transportnetze und zusätzlicher Vorsorgemaßnahmen. Die Verlängerung der strategischen Gasreserve ergänzt dieses System und stärkt die Handlungsfähigkeit im Krisenfall.

Die aktuellen Entwicklungen auf den europäischen Energiemärkten zeigen, dass eine verlässliche Gasversorgung heute mehr denn je auf einer leistungsfähigen und flexibel einsetzbaren Infrastruktur basiert. Österreich nimmt dabei aufgrund seiner geografischen Lage eine wichtige Rolle im europäischen Gasnetz ein. Das Fernleitungsnetz der Gas Connect Austria verbindet bedeutende Einspeisepunkte in Westeuropa mit Österreich sowie den Märkten in Zentral- und Südosteuropa und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Region.

Die Verlängerung der strategischen Gasreserve setzt aus Sicht von Gas Connect Austria ein wichtiges Signal für Stabilität, Resilienz und Versorgungssicherheit in Österreich. Sie ergänzt bestehende Sicherheitsmechanismen und trägt dazu bei, die Versorgung von Haushalten und Unternehmen auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen abzusichern.

Rückfragen & Kontakt

Gas Connect Austria
Telefon: +43/1/27500-88052
E-Mail: [email protected]

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