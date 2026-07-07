  • 07.07.2026, 10:25:32
  • /
  • OTS0044

FPÖ - Nepp zu Wohnungsvergabe NEU: Ohne Staatsbürgerschaft keine Wohnung

Nein zum gläsernen Wohnungswerber

Wien (OTS) - 

„Die Wohnungsvergabe NEU ist ein Schlag ins Gesicht der Wiener. Faire Wohnungsvergabe bedeutet, dass nur österreichische Staatsbürger Zugang haben dürfen“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp eine echte Reform der Wohnungsvergabe.

Die Wohnungsvergabe NEU ist nichts anderes als Mangelbewirtschaftung. Die geförderte Bauleistung in Wien reicht schlicht nicht aus, um die Menschen mit leistbarem Wohnraum zu versorgen. „Das neue Punktesystem macht Wohnungswerber zu gläsernen Bürgern. Das lehnen wir Freiheitliche klar ab. Auch Menschen, die eine geförderte Wohnung brauchen, haben ein Recht auf Privatsphäre“, verlangt Nepp ein Ende der Wohnungsvergabe NEUund ergänzt mit dem Verweis auf den Österreicher-Bonus bei ca. 700.000 gemeinnützigen Mietwohnungen: „Wir Freiheitliche haben im Rahmen der Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 2019 bewiesen, dass man die Wohnungsvergabe anhand der Staatsbürgerschaft ausrichten kann. Es muss auch in Wien endlich klargestellt werden, dass nicht jeder eine geförderte Wohnung erhalten kann – weshalb der Fokus ausschließlich auf österreichische Staatsbürger auszurichten ist!“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright