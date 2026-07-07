FPÖ - Nepp zu Wohnungsvergabe NEU: Ohne Staatsbürgerschaft keine Wohnung

Wien (OTS) -

„Die Wohnungsvergabe NEU ist ein Schlag ins Gesicht der Wiener. Faire Wohnungsvergabe bedeutet, dass nur österreichische Staatsbürger Zugang haben dürfen“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp eine echte Reform der Wohnungsvergabe.

Die Wohnungsvergabe NEU ist nichts anderes als Mangelbewirtschaftung. Die geförderte Bauleistung in Wien reicht schlicht nicht aus, um die Menschen mit leistbarem Wohnraum zu versorgen. „Das neue Punktesystem macht Wohnungswerber zu gläsernen Bürgern. Das lehnen wir Freiheitliche klar ab. Auch Menschen, die eine geförderte Wohnung brauchen, haben ein Recht auf Privatsphäre“, verlangt Nepp ein Ende der Wohnungsvergabe NEUund ergänzt mit dem Verweis auf den Österreicher-Bonus bei ca. 700.000 gemeinnützigen Mietwohnungen: „Wir Freiheitliche haben im Rahmen der Novelle des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 2019 bewiesen, dass man die Wohnungsvergabe anhand der Staatsbürgerschaft ausrichten kann. Es muss auch in Wien endlich klargestellt werden, dass nicht jeder eine geförderte Wohnung erhalten kann – weshalb der Fokus ausschließlich auf österreichische Staatsbürger auszurichten ist!“