Totschnig: Spenden statt verschwenden – Kick Off für den Kostbar Markt

Wien (OTS) -

Jedes Jahr gehen in Österreich rund 288.800 Tonnen Lebensmittel bereits in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion verloren. Gleichzeitig steigt der Bedarf in Sozialmärkten und karitativen Einrichtungen. Deshalb hat das BMLUK 2025 die Entwicklung des Kostbar Marktes beauftragt. Die Online-Plattform bringt überschüssige Lebensmittel dorthin, wo sie dringend gebraucht werden. Nach der erfolgreichen Pilotphase seit Anfang 2026 wurde der Kostbar Markt nun im Rahmen einer Lebensmittelübergabe beim Wiener Hilfswerk offiziell eröffnet.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Lebensmittel sind ein kostbares Gut und gehören auf den Teller, nicht in den Müll. Mit dem Kostbar Markt sorgen wir dafür, dass überschüssige Lebensmittel aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion rasch und unkompliziert dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. So bekämpfen wir Lebensmittelverschwendung, entlasten Sozialeinrichtungen und schaffen einen Mehrwert für alle Beteiligten. Ich freue mich, dass wir mit dem Team von Unverschwendet einen Partner gefunden haben, um dieses Angebot erfolgreich umzusetzen.“



Der Kostbar Markt wird im Auftrag des Landwirtschafts- und Umweltministeriums (BMLUK) von „Unverschwendet“ betrieben. Er vernetzt landwirtschaftliche Betriebe sowie Produzentinnen, Produzenten und Handel mit gemeinnützigen Hilfsorganisationen, damit überschüssige Lebensmittel an Menschen weitergegeben werden, die sie dringend benötigen.



Zu viel und zu wenig gleichzeitig

Soziale Einrichtungen stehen vor einer neuen Herausforderung: Der Lebensmitteleinzelhandel hat seine Warenplanung und den Umgang mit Überschüssen in den vergangenen Jahren stetig optimiert. Dadurch fallen in Supermarktfilialen weniger genusstaugliche Lebensmittelüberschüsse für die Weitergabe an soziale Einrichtungen an. Gleichzeitig ist der Bedarf an Lebensmittelspenden deutlich gestiegen.



Im Gegensatz zu verkaufsfertiger Ware im Supermarkt können diese Lebensmittel jedoch oft nicht einfach ohne Weiteres für den menschlichen Konsum genutzt werden. Ob gebrochene Karotten, Marillen mit Schalenfehlern oder überschüssige erdige Kartoffel in Großkisten - oft braucht es zusätzlichen Aufwand, etwa für Waschen und Sortieren von Obst und Gemüse. Häufig sind außerdem zusätzliche Arbeitsschritte wie Portionieren, Verpackung oder Logistik notwendig, damit die Lebensmittel bei sozialen Einrichtungen ankommen können.



Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzt das BMLUK auf die Expertise von Unverschwendet. Das Team rund um die Gründerin und den Gründer Cornelia und Andreas Diesenreiter verfügt über langjährige Erfahrung bei der Rettung und Weitergabe überschüssiger Lebensmittel aus Landwirtschaft und Produktion.



Cornelia und Andreas Diesenreiter: „Jedes gerettete Lebensmittel ist eines zu viel für den Müll und eines mehr für Menschen, die Unterstützung brauchen. Mit Unverschwendet haben wir bereits über 25 Millionen Kilogramm überschüssige Lebensmittel angeboten bekommen – Tendenz steigend. Mit dem Kostbar Markt schaffen wir jetzt eine Plattform, die überschüssige Lebensmittel direkt dorthin bringt, wo sie den größten Unterschied machen.“



Diese Expertise bildet nun auch die Basis für den Kostbar Markt und ermöglicht es, Lebensmittel, die trotz guter Qualität sonst nicht mehr für den menschlichen Verzehr genutzt würden, effizient und kostenschonend verfügbar zu machen.



Eine einfache Lösung für ein komplexes Problem

Kern des Projekts ist eine Online-Plattform, auf der sich sowohl Abgeberinnen und Abgeber als auch Abnehmerinnen und Abnehmer kostenlos und unkompliziert registrieren und Überschüsse anbieten bzw. die inserierten Angebote annehmen können. Das Team im Hintergrund steht dabei beratend zur Seite und unterstützt bei Bedarf auch tatkräftig. So können auch Retourware, Restposten, Fehletikettierungen und Fehlfüllungen, neu identifizierte Seitenströme, genießbare B- und C-Ware und Nachernten für Abnehmerinnen und Abnehmer, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, verfügbar gemacht werden.



Erste Erfolgsgeschichten

Seit Beginn der Pilotphase wurden bereits mehr als 4.000 Tonnen Überschuss angeboten. 824 Tonnen Lebensmittel bzw. das Äquivalent von 1,6 Millionen Mahlzeiten (eine Mahlzeit entspricht 500 Gramm) - von frischem Gemüse über Konserven bis Tee - konnten außerdem bereits gerettet und an über 80 mildtätig gemeinnützige Organisationen in ganz Österreich vermittelt werden. Ob 4,5 Kilogramm Gemüse für eine kleine Einrichtung in einem Tiroler Tal oder 18 Paletten Lebensmittel für eine große soziale Einrichtung in Wien – der Kostbar Markt vermittelt Überschüsse österreichweit, von klein bis groß und von West bis Ost.



Simon Blatzer, Geschäftsführer Wiener Hilfswerk: „Die Nachfrage in unseren Sozialmärkten (SOMAs) ist ungebrochen hoch. Um armutsgefährdete Menschen adäquat versorgen zu können, sind wir auf Lebensmittelspenden angewiesen – insbesondere bei Grundnahrungsmitteln sowie Obst und Gemüse, wo die Nachfrage hoch und das Angebot besonders knapp ist. Umso wichtiger sind Partner wie der Kostbar Markt: Sie bringen gerettete Lebensmittel dorthin, wo sie dringend gebraucht werden, und eröffnen auch digital Wege für Warenspenden. Denn SOMAs stehen für mehr als leistbare Lebensmittel: Sie ermöglichen ein würdevolles, selbstbestimmtes Einkaufen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Armutsprävention.“



Call to Action

Nun soll die Plattform kontinuierlich weiter ausgebaut werden und als Vorbild für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln dienen.



Bei Überschüssen im Betrieb oder Bedarf als soziale Einrichtung gerne beim Team des Kostbar Markts melden unter www.kostbarmarkt.at bzw. [email protected] oder +43 660 1024585 (Mo.-Fr. werktags 09:00-14:00)



Fotos:

https://www.bmluk.gv.at/fotoservice/Pressekonferenzen---Fototermine/2026/Kostbar-Markt.html