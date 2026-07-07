  • 07.07.2026, 10:14:03
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Gesundheitsreform: MTD-Berufe sind unverzichtbar für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) - 

Die Gesundheitsreform bietet die Chance, die Versorgung der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern. Dafür müssen die Potenziale der sieben MTD-Berufe (Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Physiotherapie und Radiologietechnologie) stärker genutzt werden. MTD-Berufe leisten einen unverzichtbaren Beitrag in Prävention, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Gesundheitsförderung und sind zentrale Partner einer modernen, interprofessionellen Gesundheitsversorgung.

Eine zeitgemäße Patient:innensteuerung und nachhaltige Entlastung des Gesundheitssystems können nur gelingen, wenn die Kompetenzen der MTD-Berufe systematisch in die Personalbedarfs- und Versorgungsplanung bzw. Steuerung eingebunden werden. Aus Sicht von MTD-Austria muss die Zielplanung Gesundheit daher um einen wesentlichen Baustein erweitert werden: die konsequente Berücksichtigung der MTD-Gesundheitsberufe in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung.

Dazu gehört insbesondere die Schaffung von Sichtbarkeit im digitalen Gesundheitssystem. Die MTD-Berufe müssen in der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) sichtbar sein und vollständig im Gesundheitsdiensteanbieter-Index (GDA-Index) erfasst werden. Nur so können ihre Leistungen transparent abgebildet, digitale Prozesse verbessert und eine effiziente interprofessionelle Zusammenarbeit sichergestellt werden.

Die Gesundheitsversorgung der Zukunft braucht alle Gesundheitsberufe! Sie braucht die MTD-Berufe als unverzichtbaren Bestandteil einer modernen, patient:innenorientierten Versorgung.

Über MTD-Austria

MTD-Austria, der Dachverband der gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe Österreichs, vertritt die gemeinsamen Interessen der österreichweit rund 44.000 Berufsangehörigen der sieben Mitglieder Biomed Austria, Diaetologie Austria, Ergotherapie Austria, logopädieaustria, orthoptik austria, Physio Austria und rtaustria.

Rückfragen & Kontakt

MTD-Austria
Andrea Sommer, BSc
Telefon: +43 664 14 14 130
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.mtd-austria.at

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