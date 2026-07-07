  • 07.07.2026, 10:03:03
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Flughafen Wien begrüßt Beschluss zur Luftfahrtgesetz-Novellierung

Nach Jahren einer eher feindseligen Haltung zur Luftfahrt kommen aus Regierung und Parlament wieder positive Signale - Entbürokratisierung und Verfahrensvereinfachung zu begrüßen

Porträtfoto Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG
Flughafen Wien (OTS) - 

Die Flughafen Wien AG begrüßt den Beschluss zur Novellierung des Luftfahrtgesetzes als wichtigen Hebel zur Weiterentwicklung des Luftfahrtstandortes Österreich durch gute und pragmatische Maßnahmen, die zur Entbürokratisierung und Verfahrensvereinfachung beitragen.

Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, sagt dazu: „Der Wettbewerb um Airlines und Fluggäste hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, deshalb werden die nationalen Rahmenbedingungen immer wichtiger, um als Österreichs internationaler Flughafen wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach Jahren einer eher feindseligen Einstellung zur Luftfahrt kommen nun aus der Regierung endlich wieder positive Signale für diese wichtige Wachstumsbranche. Mit der Novellierung des Luftfahrtgesetzes wurden wichtige Entbürokratisierungen und Verfahrensvereinfachungen beschlossen, die zur Stärkung des Luftfahrtsektors in Österreich beitragen. Besonders hervorzuheben sind die praxisnahe Ausgestaltung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP), die Ermöglichung zeitgemäßer Infrastruktureinrichtungen auf Flughäfen sowie zahlreiche Verfahrensvereinfachungsmaßnahmen. Wir hoffen nun sehr auf weitere wichtige Schritte, wie die Reduktion der Flugabgabe und die Änderung der wettbewerbsverzerrenden EU-Regulierungen im Luftverkehr!“

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Flughafen Wien AG
Peter Kleemann, Unternehmenssprecher
Telefon: (+43-1-)7007-23000
E-Mail: [email protected]
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