Stölting trifft für Rapid

Vienna (OTS) -

Rapid und Stölting verbindet nicht nur das gemeinsame Gründungsjahr 1899: „Gemeinsam. Kämpfen. Siegen“, das zentrale Vereinsmotto des österreichischen Traditionsklubs SK Rapid, steht in gutem Zusammenspiel mit Stöltings „Wir machen“. Pünktlich zur neuen Saison legt der SK Rapid die Sicherheit seiner Heimspiele in die erfahrenen Hände der Stölting Austria-Tochter Stölting Sicherheitsdienste AT Ost.

Die Stölting Service Group hat ihren Ursprung in Gelsenkirchen und ist einer der führenden Anbieter in den Dienstleistungsbereichen Sicherheit, Reinigung, Personal, Gebäudetechnik und Events in Deutschland. Mit rund 15.000 Mitarbeitern setzt der Konzern rund 400 Millionen Euro p.a. um. Der Familienbetrieb ist bereits seit vielen Jahren Partner und Dienstleister bei deutschen Bundesligaklubs wie Schalke 04, VfL Bochum, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen und VfL Wolfsburg.

Auch im öffentlichen Sektor ist Stölting in Deutschland seit Jahren etabliert – vom Personennahverkehr über die Sicherheit auf Bahnhöfen und in Zügen bis zur Bewachung kritischer Infrastruktur und zur Absicherung von Großveranstaltungen. Diese Expertise fließt laufend in die österreichische Holding ein.

Die AT-Ost-Tochter bringt das nötige Know-how und die Verankerung auf dem österreichischen Markt mit. Seit gut einem Jahr verantwortet Stölting auch die Sicherheit beim FAK Austria Wien und reinigt die Generali Arena. Sie ist Partner beim Vienna City Marathon, Österreichs größtem Sportevent, und kann auf Erfahrungen beim Ski-Weltcup, bei den World Sailing Games und der Vierschanzentournee zurückgreifen.

Stölting Austria-Geschäftsführer Boris Westerfeld sagt: „Mit dem SK Rapid gewinnen wir einen Partner, der für dieselben Werte steht wie wir: Verlässlichkeit, Teamgeist und den Anspruch, jeden Tag das Beste zu geben. Dass wir künftig für die Sicherheit bei den Heimspielen des vielfachen österreichischen Meisters sorgen dürfen, erfüllt uns mit Stolz und Verantwortung zugleich.“

Stölting und Raiffeisen Continuum betreiben die Stölting Austria GmbH als gemeinsames Joint Venture, um die Marktpräsenz der deutschen Stölting Service Group in Österreich auszubauen. Der Fokus liegt auf den Branchen Security und Facility Service: Die Innovationskraft von Stölting trifft auf das tiefe Marktverständnis von Raiffeisen Continuum, einem auf Nachfolgelösungen spezialisierten Investor.

Raiffeisen Continuum-Gründer und Geschäftsführer Boris Pelikan sagt: „Die Partnerschaft mit Stölting verbindet internationale Dienstleistungskompetenz mit einem tiefen Verständnis für den österreichischen Markt. Engagements wie jenes beim SK Rapid zeigen, dass dieses Modell trägt – und dass wir gemeinsam nachhaltig wachsen.“

Neben dem Engagement im Sport baut die Stölting Service Group ihre Kernkompetenzen in Österreich gezielt aus. So konnte der Umsatz der Gruppe in den Bereichen Sicherheit und Reinigung 2026 durch gezielte Akquisitionen und organisches Wachstum auf rund 40 Millionen Euro in Österreich gesteigert werden.

Stölting Austria-Geschäftsführer Alexander Kiss ergänzt: „Wir setzen in Österreich auf erfahrene Teams vor Ort und klare Qualitätsstandards. Der Auftrag des SK Rapid ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich.“

Über Stölting

Die 1899 gegründete Stölting Service Group zählt mit mehr als 50 Standorten zu den führenden deutschen Serviceanbietern in den Bereichen Reinigung, Sicherheit, Gebäudetechnik und Personal (www.stoelting-gruppe.de). In Österreich ist die Gruppe über die Stölting Austria GmbH aktiv, ein Joint Venture mit Raiffeisen Continuum. Deren 100-prozentige Tochter Stölting Sicherheitsdienste AT Ost GmbH hat sich seit 2001 in den Bereichen Event-Security, Risiko- und Krisenmanagement, Arbeitnehmer- und Brandschutz, Bewachung und Sicherheitstechnik einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und beschäftigt 300 fest angestellte Mitarbeitende sowie bis zu 1.500 projektbezogene Kräfte.

Über den SK Rapid

Der SK Rapid wurde am 8. Jänner 1899 gegründet und ging aus dem am 22. Juli 1897 gegründeten „1. Wiener Arbeiter Fußballklub“ hervor. Seit 1911 gehört der SK Rapid in Österreich der höchsten Spielklasse an. Rapid gewann die erste Fußballmeisterschaft 1911/12 und hält heute bei der nationalen Rekordzahl von 32 Meistertiteln. Auch den 1918/19 erstmals durchgeführten österreichischen Cup gewann Rapid als erster Verein. Als populärster Verein Österreichs begeistert der „SCR“ die Massen wie kein zweiter Klub, kann sich auf eine große Anzahl an leidenschaftlichen Fans und die Unterstützung von mehr als 25.000 Vereinsmitgliedern verlassen. Zusammen gelangte man zu unzähligen sportlichen Sternstunden, die zeigten, dass die so genannte „Rapid-Familie“ nicht nur eine Bezeichnung ist.

Über Raiffeisen Continuum

Raiffeisen Continuum ist ein auf Unternehmensnachfolgen spezialisierter Eigenkapitalinvestor für österreichische KMU. Seit 2020 begleitet das Unternehmen Übergabeprozesse mit einem klaren Bekenntnis zu Transparenz, Fairness und Nachhaltigkeit. Ziel ist es, Unternehmen in ihrer Unabhängigkeit zu bewahren und ihre erfolgreiche Weiterführung im gesamten Bundesgebiet zu sichern. https://www.raiffeisen-continuum.at