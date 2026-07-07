Aktuellste Fakten Büromarkt Wien Q2/2026

Wien (OTS) -

Das 2. Quartal 2026 auf den Punkt gebracht

Vertragsabschlüsse/Vermietungsleistung

42 Abschlüsse / 16.140 m²

Größte Vermietung/Vermietungsleistung:

Submarkt Westen mit 1.268 m²/7,86 % der Vermietungsleistung

Neuvermietung/Vorvermietung

15 662 m²/97,04% / 479 m²/2,97%

Leerstandsquote: 4,42%

Im 2. Quartal 2026 summierte sich die Vermietungsleistung der den VRF-Kriterien entsprechenden Flächen auf dem Wiener Büromarkt auf 16.140 m² – das sind um 32 563 m² (-66,86%) weniger als im 1. Quartal 2026. Im Vergleich zum 2. Quartal 2025 bedeutet dies ein Minus von 13.154 m² (-44,90%), so das Vienna Research Forum (VRF) nach der Auswertung der aktuellen Eckdaten des Wiener Büromarktes. Berücksichtigt werden vom VRF dabei nur moderne Büroflächen, die nicht älter als 25 Jahre sind oder generalsaniert wurden und speziellen Qualitätskriterien wie unter anderem Klimatisierung, Lift oder Nachhaltigkeits-Standards erfüllen.

Größte Vermietung

Die größte Vermietung fand mit 1.268 m² im Submarkt Westen statt. Dies entspricht 7,68% der Vermietungsleistung auf dem Wiener Büromarkt im 2. Quartal 2026. Eine weitere größere Vermietung wurde – im 10. Bezirk - Submarkt Hauptbahnhof - mit 1.015 m² (6,29% der Vermietungsleistung im 2 Quartal 2026) registriert. In Summe wurden im 2. Quartal 2026 42 Vermietungen im VRF-Bestand verzeichnet – das sind um 11 weniger als im Vorquartal und um 8 weniger als im Q2 2025.

Insgesamt wurden an das VRF 70 Abschlüssen mit in Summe 26.907 m² gemeldet, davon entfallen mit 42 Abschlüssen 16.140 m² auf Flächen, welche die Kriterien des VRF erfüllen. Davon 15 662 m² Neuvermietungen und 479 m² Vorvermietungen. An Untervermietungen wurden 157 m² gemeldet.

Leerstand im 2. Quartal 2026: 4,42%

Die Leerstandsquote betrug im 2. Quartal 2026 im VRF-Bestand moderner Bürogebäude in Wien 4,42%. Der Leerstand ist im Vergleich zum Vorquartal

um 0,06% gestiegen. Gegenüber dem 2. Quartal 2025 bedeutet dies

ein Plus von 0,21%.

Die niedrigste Leerstandsquote wurde mit 3,01% im Submarkt Norden registriert, die höchste mit 9,28% im Submarkt Donaucity, gefolgt vom Submarkt AirportCity Vienna mit 7,08%.