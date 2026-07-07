InnoTrans 2026: 3Binfra zeigt Asset Management für Bahninfrastruktur mit INFRALIFE®

Wien (OTS) -

Alternde Anlagen, steigende Instandhaltungskosten, wachsende Nachweispflichten und der Druck zu effizienteren Investitionsentscheidungen stellen Bahninfrastrukturbetreiber europaweit vor große Herausforderungen. Auf der InnoTrans 2026 in Berlin zeigt das Bahnsoftware-Unternehmen 3Binfra mit INFRALIFE®, wie modernes Asset Management für Bahninfrastruktur Transparenz schafft, Instandhaltung planbarer macht und Betreiber dabei unterstützt, ihre Infrastruktur wirtschaftlich zu steuern.

Warum Bahninfrastruktur bessere Entscheidungsgrundlagen braucht

Bahninfrastruktur bindet enorme Summen. Gleise, Weichen, Signale, Oberleitungen, Bauwerke und weitere technische Assets müssen über Jahrzehnte hinweg betrieben, bewertet, instand gehalten und erneuert werden. Gleichzeitig fehlt vielen Betreibern ein belastbarer Überblick über den tatsächlichen Zustand ihres Netzes.

Die zentrale Frage lautet: In welchem Zustand ist meine Bahninfrastruktur – und wo muss das nächste Geld hin?

Asset Management für lineare Bahninfrastruktur

Hier setzt INFRALIFE® an. Die Asset-Management-Software wurde von Grund auf für die Anforderungen von Bahninfrastruktur entwickelt. Im Unterschied zu allgemeinen Asset-Management-Systemen bildet INFRALIFE® lineare und geografisch referenzierte Bahnanlagen nativ ab.

Ein UIC-konformes Netzmodell, digitale Zwillinge über unterschiedliche Gewerke hinweg sowie ein modularer Aufbau schaffen eine gemeinsame Datenbasis für Zustandsbewertung, Instandhaltungsplanung und langfristige Investitionssteuerung. Damit unterstützt INFRALIFE® Bahninfrastrukturbetreiber dabei, technische Anlagen nicht nur zu dokumentieren, sondern über den gesamten Lebenszyklus hinweg aktiv zu steuern.

Vom Anlagenzustand zur Investitionsentscheidung

Für Bahninfrastrukturbetreiber wird Asset Management zunehmend zu einer strategischen Aufgabe. Entscheidend ist, aus technischen Daten belastbare Entscheidungen abzuleiten: Welche Assets sind kritisch? Welche Maßnahmen haben Priorität? Wo entstehen Risiken für Verfügbarkeit oder Budget? Und welche Investitionen bringen langfristig den größten Nutzen?

„Bahninfrastruktur ist eine der kapitalintensivsten Anlagenklassen Europas. Um Investitionen gezielt steuern zu können, benötigen Betreiber belastbare Informationen über Zustand, Risiken und Lebenszyklus ihrer Assets“, sagt Stefan Pertl, CEO von 3Binfra.

3Binfra auf der InnoTrans 2026

Auf der InnoTrans 2026 präsentiert 3Binfra INFRALIFE® als spezialisierte Lösung für digitales Asset Management und Instandhaltung von Bahninfrastruktur. Besucherinnen und Besucher finden 3Binfra in Halle 21, Stand 350.

Neben dem Messeauftritt gibt 3Binfra Einblicke in konkrete Projekterfahrungen: Andreas Priribacher, Product Manager, und Thomas Scherer, Solution Manager, sprechen am Mittwoch, 23. September 2026, von 11:30 bis 12:30 Uhr in der Speakers’ Corner zum Thema „10 Lessons Learned from Implementing Asset Management Software in Railway Infrastructure“.

Über 3Binfra

3Binfra entwickelt Software für Asset Management und Instandhaltung von Bahninfrastruktur. Mit INFRALIFE® unterstützt das IT-Unternehmen Bahninfrastrukturbetreiber dabei, technische Assets transparent abzubilden, Instandhaltungsmaßnahmen effizient zu planen und Investitionen über den gesamten Lebenszyklus zu optimieren.

3Binfra ist Mitglied der Digital Railway Solutions (DRS) Alliance.

Fakten auf einen Blick

Thema: 3Binfra präsentiert auf der InnoTrans 2026 die Asset-Management-Software INFRALIFE® für Bahninfrastruktur.

Kontext: Alternde Anlagen, steigende Instandhaltungskosten, wachsende Nachweispflichten und hoher Investitionsdruck erhöhen den Bedarf an datenbasiertem Asset Management in der Bahninfrastruktur.

Produkt: INFRALIFE® ist eine modulare Asset-Management- und Instandhaltungssoftware für Bahninfrastruktur.

Aktivität: 3Binfra zeigt INFRALIFE® auf der InnoTrans 2026 in Halle 21, Stand 350 und gibt Einblicke in die Einführung digitaler Asset-Management-Systeme bei europäischen Bahninfrastrukturbetreibern.

Fachvortrag: 23. September 2026, von 11:30 bis 12:30 Uhr im Speakers' Corner zum Thema „10 Lessons Learned from Implementing Asset Management Software in Railway Infrastructure“.

Quelle: 3Binfra