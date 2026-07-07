Positive Resonanz auf die "Continentale Biometrie-Tage für Experten"

Wien/Krems (OTS) -

"Ganz besondere Biometrie-Tage" für Experten stellte die Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS) anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums in Aussicht. Sie löste ihr Versprechen ein. Rund 60 Vermittlern bot sie im malerischen Krems/Wachau ein breites Spektrum aktueller Fachthemen, spannende Neuigkeiten und ein inspirierendes Rahmenprogramm.

30 Jahre starke Marktpräsenz in Österreich - 30 Jahre BU-Vorsorge

"Seit 30 Jahren sind wir nun in Österreich erfolgreich aktiv", eröffnete Wibke Becker, Leiterin des Maklervertriebes der Continentale und Generalbevollmächtige, die zweitägige Veranstaltung. Die Lebensversicherer Continentale und EUROPA, die ihre Produkte am hiesigen Markt über die CAS anbieten, wollen ihre starke Position weiter ausbauen. Sie wollen vor allem mit Ansprechpartnern und einem schlagkräftigen Team präsent bleiben.

"1996 sind wir hier als Pionier in der BU-Vorsorge gestartet", sagte Dr. Matthias Hofer, Vorstand Leben bei beiden Versicherern. "Auch heute zählen wir zu den Impulsgebern in der Arbeitskraftabsicherung." Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produktportfolios sieht Dr. Matthias Hofer als wesentlichen Erfolgsfaktor.

Erster Blick auf die nächste BU-Generation

Aktuell überarbeitet die Continentale ihre Arbeitskraftabsicherungstarife. Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben und einer der CAS-Geschäftsführer, gab den Teilnehmenden exklusiv vorab einen Ausblick auf die nächste BU-Generation, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Er erläuterte sowohl die inhaltlichen Veränderungen als auch mathematische Hintergründe der Neukalkulation. Auf großes Interesse stießen außerdem die praxisnahen Erläuterungen zur BU-Leistungsprüfung von Günter Wagner, Leiter des Servicecenters Leben Leistung bei der Continentale.

Marko Prahl-Ressel, Leiter Produktentwicklung Leben, berichtete über Tarifneuheiten der EUROPA. Durch die Verbesserungen hat das Unternehmen als einer der wichtigsten Akteure im Bereich Risikolebensversicherung in Österreich seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt.

Startschuss für digitale Risikoprüfungen

Lennert Paech, Vertriebsdirektor der fb research GmbH, stellte die digitale Plattform Versdiagnose stellte vor. Zugleich verkündete er den Startschuss für deren Nutzung am hiesigen Markt. Diese ist für die Vertriebspartner kostenlos. Das effiziente Tool ermöglicht eine anbieterübergreifende, abschließende Risikoprüfung am Point of Sale.

Für frische Impulse über die Versicherungswelt hinaus sorgte Peter Stöger. Der erfolgreiche Fußballexperte zeigte auf, wie sich seine Erfahrungen aus dem Profisport auf den Vertriebsalltag übertragen lassen.

Weitere Informationen zur CAS sowie zu den Angeboten der Continentale und EUROPA bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter https://makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.