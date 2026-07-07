Erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt hohe Standards der Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Gruppe

Wien (OTS) -

Die Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Gruppe hat die aktuellen Rezertifizierungsaudits erneut erfolgreich abgeschlossen. In mehreren Prüfzyklen seit März 2026 wurden zentrale Managementsysteme der Unternehmensgruppe umfassend durch externe Auditor:innen überprüft – mit einem klaren Ergebnis: Alle Audits wurden ohne Nichtkonformitäten absolviert.

Geprüft wurden unter anderem das Compliance Management System, Maßnahmen zur Corporate Social Responsibility, Responsible Gaming sowie Anti-Korruptionsmaßnahmen. Im Bereich Responsible Gaming wurden im Rahmen des gemeinsamen Audits mit Compliance die Standards der European Casino Association und der European Lotteries sowie das Überwachungsaudit der Global Gambling Guidance Group erfolgreich abgeschlossen. Damit wurde auch bestätigt, dass die laufende Weiterentwicklung und Verbesserung der Responsible-Gaming-Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Die Audits fanden nicht nur in der Unternehmenszentrale, sondern auch vor Ort in den Casinos in Linz, Baden, Salzburg, Kitzbühel und Graz sowie in WINWIN-Outlets in St. Pölten, Hallein und Wien statt.

Im Zuge der Prüfungen wurde der Unternehmensgruppe ein außergewöhnlich hohes und konstant betriebenes Niveau der Managementsysteme attestiert. Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass die nachhaltige Aufrechterhaltung dieses Standards eine Leistung darstellt, die nur wenige Organisationen in dieser Form erreichen. Dieses Feedback unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie den hohen Reifegrad der implementierten Systeme über viele Jahre hinweg.

Vertrauen und gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt

Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe dazu: „Die erneute erfolgreiche Rezertifizierung ist für uns weit mehr als eine formale Bestätigung. Sie zeigt, dass wir unserer Verantwortung gegenüber Gesellschaft, Spielteilnehmer:innen und Mitarbeiter:innen konsequent gerecht werden. Gerade in sensiblen Bereichen wie Responsible Gaming und Compliance sind Transparenz und nachhaltiges Vertrauen entscheidend. Dass dieses Vertrauen regelmäßig durch unabhängige Auditor:innen bestätigt wird, ist ein starkes Signal – nach innen wie nach außen.“

Stabilität, Sicherheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bestätigt

Auch Martin Škopek, Vorstandsdirektor der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien GmbH, hebt die wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Dimension hervor: „Die Ergebnisse der Rezertifizierungsaudits zeigen, dass unsere Managementsysteme nicht nur den formalen Anforderungen entsprechen, sondern auf einem stabilen und hochprofessionellen Niveau betrieben werden. Für uns ist das ein zentraler Faktor für wirtschaftliche Verlässlichkeit, effiziente Prozesse und wirksame Risikosteuerung. Die bestätigte Qualität unserer Systeme schafft Vertrauen bei Partnern, Behörden und Stakeholdern.“

Audits als integraler Bestandteil nachhaltiger Unternehmensführung

Die regelmäßigen Rezertifizierungs- und Überwachungsaudits sind ein wesentlicher Bestandteil der Governance-Struktur der Unternehmensgruppe. Sie sichern die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, stärken Transparenz und fördern die kontinuierliche Weiterentwicklung interner Prozesse.

Mit der erfolgreichen Absolvierung der Audits 2026 bekräftigt die Casinos Austria und Österreichischen Lotterien Gruppe ihren Anspruch, höchste Standards in den Bereichen Sicherheit, Verantwortung und Compliance dauerhaft zu gewährleisten – und damit eine stabile Basis für zukünftige Entwicklungen zu schaffen.

Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiter:innen, die durch ihr Engagement und ihre Professionalität maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden beigetragen haben.

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