  • 07.07.2026, 09:21:03
  • /
  • OTS0023

AK Zgubic fordert konsequente Regeln gegen Greenwashing

Besserer Schutz für Konsument:innen

Jetzt kommt es darauf an, die EU-Vorgaben ohne Abstriche umzusetzen. Nur so lassen sich Greenwashing und manipulative Verkaufstricks wirksam bekämpfen, unfairer Wettbewerb verhindern und Konsument:innen verlässlich schützen

Gabriele Zgubic, Leiterin AK Wien Konsument:innenpolitik

1/1
Wien (OTS) - 

Die Arbeiterkammer begrüßt die Umsetzung der EU-Richtlinie gegen Greenwashing und irreführende Nachhaltigkeitsaussagen. Die neuen Regeln schaffen mehr Transparenz bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsversprechen und stärken die Rechte der Konsument:innen.

Kritisch sieht die AK jedoch die geplante Ausnahmeregelung für bereits in Verkehr gebrachte Produkte. Demnach sollen die neuen Bestimmungen nur für Produkte gelten, die ab dem 27. September 2026 in Verkehr gebracht werden. „Diese Ausnahme ist in der EU-Richtlinie nicht vorgesehen und würde den Schutz der Konsument:innen deutlich schwächen. In der Praxis können Verbraucher:innen und Verbraucherschutzorganisationen meist gar nicht überprüfen, wann ein Produkt erstmals in Verkehr gebracht wurde. Das schafft Rechtsunsicherheit und macht es deutlich schwieriger, gegen unzulässige Umweltversprechen vorzugehen. Deshalb muss diese Ausnahmeregelung gestrichen werden“, erklärt Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsument:innenpolitik.

AK sieht Nachbesserungsbedarf
Nachbesserungsbedarf sieht die AK außerdem beim Schutz vor sogenannten Dark Patterns – manipulativen Design-Tricks auf Websites und in Apps. Der Gesetzesentwurf setzt die entsprechenden EU-Vorgaben nur teilweise um. Aus Sicht der AK sollten daher sämtliche von der
EU vorgesehenen Regelungen und Verbote bezüglich manipulativer Online-Gestaltung im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verankert werden.

Jetzt kommt es darauf an, die EU-Vorgaben ohne Abstriche umzusetzen. Nur so lassen sich Greenwashing und manipulative Verkaufstricks wirksam bekämpfen, unfairer Wettbewerb verhindern und Konsument:innen verlässlich schützen“, so Zgubic.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Chef:in vom Dienst
Telefon: +43 1 50165 12565
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at/index.html

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Chef:in vom Dienst
Telefon: +43 1 50165 12565
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at/index.html

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
https://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright