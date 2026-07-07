BillPill™ kommt nach Österreich: dm bringt das Recovery-Supplement von Bill Kaulitz exklusiv ins Regal

Salzburg/Berlin (OTS) -

Bill Kaulitz bringt sein erstes Nahrungsergänzungsmittel zu dm drogerie markt nach Österreich. Ab Dienstag, 14. Juli 2026 ist das Supplement „BillPill™ Recovery“, entwickelt von Musiker und Unternehmer Bill Kaulitz, exklusiv in allen österreichischen dm Märkten sowie im Online-Shop dm.at erhältlich. Das Produkt ist ein Elektrolytkomplex mit Magnesium, Kalium und Cholin sowie der Aminosäure L-Tryptophan. Das neue Produkt richtet sich an Menschen mit einem aktiven Alltag – von Sport bis Freizeit.

Tokio-Hotel-Leadsänger, Unternehmer, Podcaster – und jetzt als Produktentwickler im dm Regal. Bill Kaulitz hat ein Supplement entwickelt, das zu seinem eigenen Leben passt. Im Zentrum von BillPill™ Recovery steht der Gedanke der gezielten Regeneration im Alltag. Ob nach sportlicher Belastung, langen Tagen oder wenig Schlaf: Der Körper braucht Phasen der Erholung und die richtigen Nährstoffe, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. BillPill™ Recovery greift diesen Bedarf auf und kombiniert Elektrolyte mit ausgewählten Inhaltsstoffen, die zur Unterstützung des Mineralstoffhaushalts beitragen.

„ Ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, dass es die BillPill™ jetzt endlich auch in Österreich gibt. Wer mich kennt, weiß: Mein Motto ist ‚The party has arrived‘ und ich wollte ein Supplement, was perfekt zu mir und zu meinen Lebe-Mäusen da draußen passt! Kein Quatsch, sondern etwas, was wirklich hilft, wenn die Nacht mal wieder lang war und die Party länger ging als geplant. Party hard - recover smart! Das Feedback ist unglaublich und die Leute integrieren die BillPill™ schon fest in ihre Routine. Ich freu mich sehr auf das Feedback der Österreicher! “, sagt Bill Kaulitz, Gründer BillPill™.

Sorgfältig kuratiertes Sortiment für vielfältige Lebensrealitäten

„ Wir beobachten, dass Kundinnen und Kunden im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden zunehmend nach Angeboten suchen, die zu ihrem persönlichen Alltag passen. Mit BillPill™ Recovery nehmen wir ein Produkt ins Sortiment auf, das genau diesen Anspruch mit einer starken Persönlichkeit und einer klaren Positionierung verbindet. Solche Neuzugänge machen unser Angebot relevant für unterschiedliche Zielgruppen und Lebensrealitäten “, erklärt Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing & Einkauf und Mitglied der dm Geschäftsleitung.

Produkt mit persönlicher Handschrift

Bill Kaulitz ist nicht nur Namensgeber, sondern von Beginn an in Konzeption, Entwicklung und Produktion des Nahrungsergänzungsmittels eingebunden. BillPill™ Recovery ist ein Elektrolytkomplex aus Magnesium, Kalium, Natrium, Chlorid, Cholin und L-Tryptophan. Produziert wird BillPill™ Recovery in Deutschland in einer GMP-Pharma-zertifizierten Anlage. Die Kapseln sind vegan und glutenfrei. Der Markenclaim lautet: „Party hard, recover smart.“

Was in der BillPill™ Recovery steckt

Natrium: Elektrolyt, das über Schweiß und Flüssigkeit ausgeschieden wird

Magnesium: Trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei

Kalium: Trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei und trägt zur normalen Funktion des Nervensystems bei

Chlorid: Trägt durch Bildung von Magensäure zu einer normalen Verdauung bei

Cholin: Trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei und trägt zum normalen Fettstoffwechsel bei

L-Tryptophan: essenzielle Aminosäure, die der Körper nicht selbst herstellen kann



Produkt-Steckbrief

Produkt: BillPill™ Recovery Kapseln, 48 Stück

Tagesdosis: 4 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit

Eigenschaften: vegan, glutenfrei

Preis: 14,95 Euro

Verfügbarkeit: ab 14. Juli 2026 exklusiv in allen dm Märkten in Österreich und im dm Online Shop unter dm.at