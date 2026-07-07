Neues Portal pilgern.at macht Österreich als Pilgerland sichtbar

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Österreich ist Pilgerland: Das verdeutlicht das neue Portal www.pilgern.at, das am Dienstag online gegangen ist. Das Webportal bündelt rund 100 Pilgerwege, die ein Netz von rund 30.000 Kilometern Länge über ganz Österreich spannen. Neben Informationen zu Wegeführung, Länge, einzelnen Etappen und Schwierigkeitsgraden der jeweiligen Wege bietet das Portal Interessierten auch die Möglichkeit, sich mit Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleitern zu vernetzen und einen kostenlosen "digitalen Pilgerpass" zu aktivieren.

Umgesetzt wurde das Online-Projekt vom Arbeitskreis Tourismuspastoral der Katholischen Kirche Österreichs - Bereich "Pilgern in Österreich" - in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Pastoralinstitut (ÖPI) und dem Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz. Technisch zeichnet die Wiener Agentur Zeitpunkt für die Umsetzung verantwortlich. Das Portal wurde außerdem gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

"Pilgern ist ein offener Zugang zu Spiritualität"

Der Pilger-Experte und Arbeitskreis-Vorsitzende Roland Stadler verwies gegenüber "Kathpress" auf die Vielfalt der Pilgerwege in Österreich, die nun erstmals auf einer Seite gebündelt werden: "Österreich hat eine große Vielfalt an Pilgerwegen - von herausfordernden alpinen Wegen im Westen bis hin zu klösterlich-kulturell geprägten Wegen im Osten; von Radpilgerstrecken bis hin zu meditativen Wegen."

Bislang habe man die Wege verstreut auf verschiedenen Wanderportalen und Websites der Tourismusverbände suchen müssen. Nun gebe es eine einheitliche und thematisch auf den Charakter des Pilgerns fokussierte Seite, die nicht nur über die "hard facts" der einzelnen Strecken informiert, sondern auch geistliche Hinführung und Impulse bietet. Stadler: "Im Pilgern wird das Menschsein ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele erfahren - im Gehen, in den Begegnungen, in den Erkenntnissen des Herzens. Pilgern ist ein offener Zugang zu Spiritualität - und das wollen wir auf der Website spürbar werden lassen."

Die nahezu 100 auf der Website verzeichneten und mit einer praktischen Kartenansicht auffindbaren Wege bestehen aus insgesamt fast 800 Etappen, die ebenfalls kurz beschrieben und mit Kartenmaterial versehen sind. Zudem finden sich laufend aktuelle Nachrichten zum Thema Pilgern in Österreich auf der Seite sowie Tipps und Anregungen für gelingende Pilgerreisen. Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleiter können sich dort außerdem kostenlos registrieren und ihre Angebote unterbreiten.

Geplant ist künftig auch noch eine Erweiterung um wichtige Punkte auf den Wegstrecken wie Kirchen samt den nächsten Gottesdiensten, Kapellen oder anderen Sehenswürdigkeiten. Auch der Bereich der geistlichen Impulse soll weiter ausgebaut werden, hieß es seitens der Initiatoren. (Infos: www.pilgern.at)

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