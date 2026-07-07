ÖAMTC: Ferienbeginn in West- und Südösterreich sorgt für dichten Reiseverkehr

Wien (OTS) -

Mit dem Ferienbeginn in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie in vier deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande wird der Reiseverkehr am kommenden Wochenende zunehmen. „Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen. Von Woche zu Woche wird das Verkehrsaufkommen kontinuierlich zunehmen“, wissen die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Die stärkste Verkehrsbelastung wird bereits am Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf der West Autobahn (A1), Tauern Autobahn (A10), Inntal Autobahn (A12), Brenner Autobahn (A13), Fernpass Straße (B179) und Karawanken Autobahn (A11) erwartet. Auch an den Grenzübergängen Walserberg, Kufstein/Kiefersfelden und vor dem Karawankentunnel sind längere Verzögerungen einzuplanen. Zusätzliche Behinderungen verursacht die Baustelle auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Luegbrücke.



Zwtl.: Strecken mit Staupotential

A1, West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg

A2, Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack

A9, Pyhrn Autobahn: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

B179, Fernpass Straße: Fernpassstrecke im gesamten Verlauf

A12, Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden und dem Baustellenbereich Wörgl-West – Kramsach

A13, Brenner Autobahn: im gesamten Verlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg und der Baustelle Luegbrücke

Zwtl.: Abfahrts- und Durchfahrtssperren in Salzburg und Tirol

Auch heuer wurden an den verkehrsreichsten Tagen des Jahres wieder Abfahrtssperren für den Transitverkehr verordnet. Diese gelten während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Durch diese Maßnahme soll Ausweichverkehr verhindert und die entlang der A10 liegenden Gemeinden entlastet werden.

Betroffen sind zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der Tauern Autobahn (A10). Abfahrten sind nur erlaubt, wenn das Fahrtziel in Österreich liegt. Zusätzlich treten Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

In Tirol sind Fahrverbote in den Bezirken Innsbruck/Innsbruck Land, Kufstein, Imst und Reutte gegen den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz bereits aktiv. Mit dieser Maßnahme soll massivem Ausweichverkehr bei Staus auf den Hauptverbindungen entgegengewirkt werden. Die Fahrverbote betreffen alle Kraftfahrzeuge, die sich auf der Durchreise befinden (ausgenommen Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr) und gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 07.00 bis 19.00 Uhr.

Wichtiger Hinweis:

Der ÖAMTC weist darauf hin, dass zahlreiche Navigationssysteme temporäre Abfahrts- und Durchfahrtssperren nur teilweise oder gar nicht berücksichtigen. Reisende sollten daher die aktuellen Verkehrsinformationen des ÖAMTC sowie die Beschilderung vor Ort beachten.

Zwtl.: ADAC-Stauflieger und ÖAMTC-Stauberater

Der ADAC-Stauflieger Robert Sandler ist mit seinem Team ab dem kommenden Wochenende bis etwa Mitte September über den wichtigsten Reiserouten im süddeutschen Raum und im Grenzgebiet zu Österreich im Einsatz. Aus der Luft werden Stauentwicklungen frühzeitig erkannt und an die Verkehrsredaktionen weitergegeben.

Zudem wird an besonders verkehrsstarken Wochenenden, wie etwa zum Ferienbeginn in Bayern Anfang August, ein ÖAMTC Stauberater auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau unterwegs sein.

Der Stauberater beobachtet das Verkehrsgeschehen direkt vor Ort und leistet bei kleineren Pannen Hilfe, organisiert rasch Unterstützung für liegengebliebene Fahrzeuge und steht Reisenden als Ansprechpartner zur Verfügung. Bereits kleinere Pannen können kilometerlange Staus verursachen. Mit dem Stau-Motorrad können defekte Fahrzeuge schnell erreicht und wieder flott gemacht werden. Die Kollegen im Pannendienst sind an den starken Reise-Wochenenden ebenfalls auf der A10 unterwegs.

Zwtl.: Neues Icon: Fahrverbote für Durchreisende

Die in Salzburg und Tirol geltenden Abfahrts- und Durchfahrtssperren werden künftig in den ÖAMTC-Services angezeigt. Die Fahrverbote werden im ÖAMTC Verkehrsservice und Routenplaner als “saisonale Durchfahrtsverbote” durch ein neues Icon, ein Paragraf-Zeichen im roten Kreis, dargestellt. Alle Infos dazu sind unter https://shorturl.at/lEZ4v zusammengefasst.

Zwtl.: Electric Love am Salzburgring

Von Donnerstag, 9. Juli, bis Samstag, 11. Juli, findet am Salzburgring das Electric Love Festival statt. Die meisten Besucher reisen über die West Autobahn (A1) - Abfahrt Thalgau und die Enzersberg Landesstraße (L117) oder über die Wolfgangsee Straße (B158) an. Die Anreise am Mittwoch und Donnerstag sowie insbesondere die Abreise am Sonntag werden voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen.

