Wien (OTS) -

Der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom setzt diesen Sommer ein starkes farbliches Statement und präsentiert seine aktuelle Limited Edition in neon lime und neon pink. Die knallbunten Neonfarben bringen Energie, Coolness und jede Menge Abenteuerlust auf die Straße. Ab sofort erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Mit der NEON Limited Edition in den zwei intensiven Farbtönen neon lime und neon pink greift woom aktuelle Farb- und Designtrends auf, die auf maximale Sichtbarkeit, Selbstbewusstsein und Ausdruck setzen. woom interpretiert diesen Trend bewusst eigenständig: nicht als reine Farbwelt, sondern als visuelles Statement für eine Generation, die gesehen werden will.

„Neon ist mehr als eine Farbe. Wir verstehen die neue Farbwelt als Haltung, als Message: laut, selbstbewusst und gleichzeitig harmonisch in unsere Designwelt integriert“ , so woom Farbexpertin Jen Holloway zur neuen Limited Edition.

woom GO in neon lime: Leuchtender Start ins Fahrradabenteuer

Frisch, lebendig und voller Sommerenergie: neon lime bringt eine neue, leuchtende Dimension in die woom GO Serie. Der kräftige Neon-Ton wirkt bewusst retro-inspiriert und entfaltet eine starke visuelle Dynamik. In Verbindung mit dem pinken Logo, der weißen Gabel und dem weißen Hinterbau entsteht ein modernes Gesamtbild mit hohem Wiedererkennungswert.

Die woom GO Serie umfasst Lauf- und Fahrräder für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren und steht für einen sicheren, intuitiven Einstieg ins Radfahren – leicht, durchdacht und altersgerecht entwickelt.

woom EXPLORE in neon pink: Ein starkes Statement für große Rider*innen

Das woom EXPLORE in neon pink ist ein markantes Allround-Bike für ältere Kinder und Jugendliche. Der intensive, leuchtende Fuchsia-Ton trifft auf kontrastreiche schwarze Details sowie charcoal metallic an Gabel und Hinterbau.

Das woom EXPLORE, das Allround-Bike für Kinder von 6 bis 14 Jahren, verbindet geringes Gewicht mit hochwertigen Komponenten und intuitivem Handling – ideal für Kids, die ihre Welt selbstständig entdecken möchten. Ob Stadt, Wald oder Schotterweg: das woom EXPLORE ist ein verlässlicher Begleiter für jedes Abenteuer.

Radfahren ist mehr als Mobilität, es ist ein Erlebnis.

Mit der Sonderedition in Neonfarben zeigt woom einmal mehr: Radfahren ist mehr als Mobilität, es ist ein Erlebnis. „Die neon Limited Edition ist für uns nicht einfach nur eine neue Farbe, sondern ein Signal: Seht uns. Das sind wir“ , sagt Nicole Lunzer, VP Brand bei woom. „Mit der Kampagne NEON ON wollen wir Kinder dazu ermutigen, sichtbar zu sein und die Welt nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Kampagne übersetzt diese Haltung in ein Design, das selbstbewusst, ausdrucksstark und voller Energie wirkt. Denn für Kinder und Pre-Teens ist Radfahren mehr als Fortbewegung, es ist ein Erlebnis und Ausdruck ihrer Persönlichkeit.“

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.