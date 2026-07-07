WINEGG stellt nachhaltiges Wohnprojekt in Hernals fertig

Wien (OTS) -

Mit der Fertigstellung des Wohnprojekts in der Ottakringer Straße 26 / Veronikagasse 31 setzt die WINEGG Realitäten GmbH ein weiteres Neubauprojekt in einer attraktiven Wiener Trendlage um. Nahe dem Yppenplatz entstanden 60 Eigentumswohnungen, die modernes Wohnen mit hoher Lebensqualität, nachhaltiger Bauweise und langfristiger Wertbeständigkeit verbinden. Die Wohnungen wurden bereits an die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer übergeben.

Ein neues Zuhause in Hernals

Das Wohnensemble im Herzen des 17. Wiener Gemeindebezirks vereint zeitgemäße Architektur mit einem klaren Fokus auf Wohnqualität und Nachhaltigkeit. Verteilt auf zwei Wohnhäuser und ein Townhouse entstanden vielfältige Wohnkonzepte mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von rund 33 bis 200 m². Private Freiflächen in Form von Gärten, Balkonen, Loggien und Dachterrassen erweitern die Wohnräume ins Freie und schaffen wertvolle Freiräume im Alltag.

„ Mit der Fertigstellung des Neubauprojekts in der Ottakringer Straße 26 schaffen wir nachhaltigen Wohnraum in urbaner Lage mit hoher Lebensqualität “, erklärt DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG Realitäten GmbH.

Zukunftsweisendes Wohnen im Mittelpunkt

Das Projekt wurde mit einem klaren Fokus auf ressourcenschonendes und energieeffizientes Wohnen entwickelt. Fernwärme, eine Photovoltaikanlage am Dach sowie Fassadenbegrünungen und ein begrünter Innenhof tragen zu einem nachhaltigen Wohnumfeld bei. Urban-Gardening-Beete und zwei Kinderspielbereiche im Freien schaffen zusätzliche Aufenthaltsqualität und fördern das nachbarschaftliche Miteinander. Das Wohnprojekt wurde bereits mit dem DGNB Gold Vorzertifikat ausgezeichnet, zusätzlich wird eine EU-Taxonomie-Verifikation angestrebt.

Auch in den Wohnungen setzt sich der Qualitätsanspruch fort. Hochwertige Eichenparkettböden, stilvolle Sanitärausstattung, Fußbodenheizung sowie außenliegender elektrischer Sonnenschutz schaffen ein behagliches Wohnambiente. In den Dachgeschosswohnungen sorgen Klimaanlagen für angenehme Temperaturen an heißen Sommertagen. Ergänzt wird das Angebot durch E-Mobilität und eine hauseigene Tiefgarage mit insgesamt 30 Stellplätzen.

Nachhaltigkeit bis zur Übergabe weitergedacht

Auch bei den Wohnungsübergaben wurde der Nachhaltigkeitsgedanke konsequent weitergeführt: Gemeinsam mit dem Wiener Social-Design-Unternehmen Gabarage erhielten die ehemaligen Werbebanner der Baustelle ein zweites Leben. Aus den Meshes des Projekts entstanden individuell gefertigte Tragetaschen als Willkommensgeschenk für die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer. Befüllt wurden diese mit regionalen und nachhaltig produzierten Produkten – darunter Bio-Salz von Sonnentor, Joseph Brot sowie handgefertigte Seedbombs für die Urban-Gardening-Beete des Projekts.

Urbanes Grätzl zwischen Yppenplatz und Brunnenmarkt

Die Lage nahe dem Yppenplatz zählt zu den vielseitigsten und dynamischsten Wohngegenden Wiens. Der Brunnenmarkt prägt das Grätzl mit seiner kulinarischen Vielfalt und seinem urbanen Charakter. Cafés, Restaurants und traditionelle Wiener Lokale schaffen ein lebendiges Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig bieten das nahegelegene Jörgerbad, das Wiener Metropol sowie zahlreiche Grün- und Freizeitangebote ein vielseitiges Angebot direkt vor der Haustüre.

„ Wir sehen es als unsere Verantwortung, Wohnraum zu schaffen und damit nachhaltig zur Stadtentwicklung beizutragen “, sagt Christian Winkler, Eigentümer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Nur noch wenige Einheiten verfügbar

Das Wohnprojekt in der Ottakringer Straße 26 / Veronikagasse 31 befindet sich bereits in der finalen Vermarktungsphase. Nur noch wenige Eigentumswohnungen sowie eine Geschäftsfläche stehen aktuell zum Verkauf.

Weitere Informationen zum Projekt sowie verfügbare Einheiten unter:

www.ottakringerstrasse26.at

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Der Ursprung des Unternehmens liegt im Zinshausbereich, der bis heute einen zentralen Bestandteil bildet. Ergänzend dazu entwickelt und realisiert WINEGG seit vielen Jahren hochwertige Neubauprojekte in urbanen Bestlagen.

Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit schafft das Unternehmen bleibende Werte für Generationen.

www.winegg.at