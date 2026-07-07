MCI zählt zu besten Arbeitgebern Österreichs

Innsbruck (OTS) -

Zum wiederholten Mal wird MCI | Die Unternehmerische Hochschule® mit dem prestigeträchtigen „LEADING EMPLOYERS“-Siegel ausgezeichnet. Unter 150.000 analysierten Unternehmen zählt das MCI auch 2026 zu den Top 1 % der besten Arbeitgeber in Österreich.

„LEADING EMPLOYERS“ ist eine unabhängige und transparente Analyse von Arbeitgebern und wird vom Institute of Research & Data Aggregation mit Sitz in Hamburg durchgeführt. Die aussagekräftige Metastudie evaluiert dabei eine Vielzahl an erhobenen Daten und Qualitäten – von der Attraktivität des Unternehmens über die Zufriedenheit und Vielfalt der Mitarbeitenden bis hin zur Kultur und Arbeitsqualität.

Weltweit werden rund 2,35 Millionen Unternehmen anhand von bis zu 660 Datenpunkten aus bis zu 500 globalen Quellen und bis zu 180 Bewertungsdimensionen analysiert.

Brigitte Auer, Leitung Personalentwicklung & Qualitätsmanagement am MCI, zeigt sich stolz über die erneute Auszeichnung durch „LEADING EMPLOYERS“: „Hinter dieser Auszeichnung stehen Menschen, die jeden Tag mit Engagement, Leidenschaft und Zusammenhalt unsere Unternehmenskultur prägen. Gleichzeitig ist sie für uns Ansporn, auch künftig ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Wertschätzung, Vertrauen und gemeinsamen Erfolgen geprägt ist.“

MCI Rektor Andreas Altmann ergänzt: „Exzellente Leistungen in Lehre, Forschung und Wissenstransfer entstehen dort, wo engagierte Menschen ihr Potenzial entfalten können. Dass unserem Team dies trotz infrastruktureller Herausforderungen täglich gelingt, ist außergewöhnlich und zugleich ein wichtiger Beitrag zur Stärkung unseres Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandorts.“