EL-MOTION eröffnet 2027 bereits im Jänner das Jahr der Transformation

Wien/Vösendorf, Juli 2026 (OTS) -

Die EL-MOTION hat sich auch 2026 als unabhängige Plattform für den fachlichen Austausch rund um die Transformation des Wirtschafts- und Güterverkehrs etabliert. Mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Infrastruktur standen marktreife Lösungen, technologische Entwicklungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eine emissionsfreie Mobilität im Mittelpunkt.

Den Auftakt setzte Zukunftsforscher Lars Thomsen (future matters AG), der einen Ausblick auf technologische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Energie und Mobilität gab. Im weiteren Programm zeigten Jürgen Bogner (biteme.di) und Saskia Reuter (aluco GmbH) auf, wie künstliche Intelligenz Unternehmen bereits heute dabei unterstützt, Prozesse effizienter zu gestalten und neue Potenziale entlang der Wertschöpfungskette zu erschließen.

Mit den infrastrukturellen Voraussetzungen der Transformation beschäftigte sich Bernhard Hintermayer (ASFINAG), der den aktuellen Stand der emissionsfreien Verkehrskorridore und den Ausbau der Ladeinfrastruktur entlang des hochrangigen Straßennetzes präsentierte. Einen europäischen Blick auf alternative Antriebe und deren Markthochlauf brachte Conrad Hammer (NOW GmbH) ein.

Praxisnahe Forschungsergebnisse stellte Prof. Dr.-Ing. Florian Risch (FAU Erlangen-Nürnberg) vor. Er zeigte aktuelle Entwicklungen im Bereich des induktiven Ladens für den Schwerverkehr und deren Potenzial für den zukünftigen Gütertransport auf.

Weitere Fachvorträge von Hubert Schlager (Schlager GmbH), Niklas Ausfelder und Markus Jelleschitz (Gebrüder Weiss) sowie Alfred Ripka (Deloitte) spannten den Bogen von der praktischen Umsetzung emissionsfreier Logistik über digitale Transformationsprozesse bis hin zu regulatorischen und wirtschaftlichen Fragestellungen. Die Diskussionen verdeutlichten, dass die erfolgreiche Transformation nur im Zusammenspiel von Wirtschaft, Forschung, Infrastrukturbetreibern und öffentlicher Hand gelingen kann.

EL-MOTION 2027 startet bereits im Jänner

Mit der Terminverlegung auf den 19. und 20. Jänner 2027 positioniert sich die EL-MOTION künftig bewusst als erster großer Branchentreff des Jahres. Unternehmen, Flottenbetreiber, Infrastrukturverantwortliche, Kommunen sowie Entscheidungsträger aus Industrie und Logistik erhalten bereits zu Jahresbeginn einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen, neue Technologien und strategische Rahmenbedingungen.

Im Mittelpunkt der EL-MOTION 2027 stehen unter anderem:

Digitalisierung der Lieferketten und Cybersecurity

Clean Corridor-Initiativen und Infrastruktur-Roadmaps

Zero-Emission-Lösungen für den Wirtschafts- und Güterverkehr

Digitalisierung, Automatisierung und resiliente Logistiksysteme

Praxisberichte aus Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur

Geplant sind darüber hinaus hochkarätig besetzte Praxisforen und Fachvorträge zu aktuellen Herausforderungen der Branche. Vorgesehen sind unter anderem Erfahrungsberichte großer Flottenbetreiber und Speditionen zu den ersten batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugflotten sowie zu Fragen der Planungssicherheit und bestehender Infrastrukturengpässe. Ergänzt werden diese durch Praxisberichte mittelständischer Transportunternehmen über Depotladen, Tourenplanung und Reichweitenmanagement.

Weitere Schwerpunkte bilden Betreiberkonzepte für Ladeinfrastruktur im Spannungsfeld zwischen Depot- und Fernverkehrsladehubs sowie ein europäischer Impuls zu den Clean Corridor-Initiativen und den regulatorischen Rahmenbedingungen ab 2027.

Mit der frühzeitigen Terminierung im Jänner soll sich die EL-MOTION künftig als strategischer Jahresauftakt für die österreichische Mobilitäts-, Transport- und Logistikbranche etablieren. Unternehmen, Infrastrukturbetreiber, Forschungseinrichtungen und politische Entscheidungsträger erhalten bereits zu Jahresbeginn eine unabhängige Plattform, um Investitionsentscheidungen vorzubereiten, technologische Entwicklungen einzuordnen und die Weichen für die Transformation des Wirtschafts- und Güterverkehrs zu stellen.

Über die EL-MOTION

Die EL-MOTION ist Österreichs unabhängiger B2B-Fachkongress für emissionsfreie Mobilität, Zero-Emission-Technologien sowie die Transformation des Wirtschafts- und Güterverkehrs. Sie bringt Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Industrie, Logistik, Forschung, Energieversorgung, Infrastruktur und öffentlicher Verwaltung zusammen und fördert den fachlichen Austausch zu marktreifen Lösungen, Innovationen und zukünftigen Entwicklungen.

EL-MOTION 2027

19.–20. Jänner 2027

Eventhotel Pyramide Vösendorf

EL-MOTION 2027

EL-MOTION 2027 – Österreichs unabhängiger B2B-Fachkongress für die Transformation des Wirtschafts- und Güterverkehrs Die EL-MOTION ist Österreichs führender unabhängiger B2B-Fachkongress für emissionsfreie Mobilität, Zero-Emission-Technologien sowie die Transformation des Wirtschafts- und Güterverkehrs. Am 19. und 20. Jänner 2027 treffen sich im Eventhotel Pyramide Vösendorf Entscheidungsträger aus Logistik, Transport, Industrie, Energieversorgung, Infrastruktur, Forschung, Politik und öffentlicher Verwaltung, um die zentralen Herausforderungen und Chancen der Mobilitätswende zu diskutieren. Im Fokus stehen marktreife Lösungen und Best-Practice-Beispiele aus der Praxis – von der Elektrifizierung und Digitalisierung von Fahrzeugflotten über Lade- und Energieinfrastruktur bis hin zu resilienten Lieferketten, Clean Corridor-Initiativen und Cybersecurity. Als unabhängige Plattform fördert die EL-MOTION den fachlichen Austausch auf Augenhöhe und bietet Orientierung für Investitions- und Transformationsentscheidungen im Wirtschafts- und Güterverkehr.

Datum: 19.01.2027 - 20.01.2027

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Eventhotel Pyramide Vösendorf

URL: https://www.elmotion.at