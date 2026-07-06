Antenne Kärnten bringt Silent Disco Run an den Wörthersee

Klagenfurt (OTS) -

Neues Eventformat feierte in der Sunrise Edition seine erfolgreiche Premiere am Wörthersee – und wird nun auf weitere Kärntner Seen ausgeweitet.

Normalerweise werden Antenne Kärnten Hörer:innen sonntags entspannt mit chilligen Radioklängen in „Antenne Kärnten Sunrise“ perfekt geweckt. Für ausgewählte Antenne Kärnten - Clubmitglieder hieß es diesmal aber: Auf die Plätze, fertig ... Silent Disco Run!

Das neue Eventformat von Antenne Kärnten und Silent Disco Austria hat am Sonntag seine Premiere am Wörthersee gefeiert. Es verbindet Laufbewegung und Clubgefühl in einem ganz besonderen Setting. Statt Stoppuhr, Startnummern und Bestzeiten stehen Erlebnis, Stimmung und das gemeinsame Unterwegssein im Mittelpunkt – wie bei der Sunrise Edition am Sonntag: Ausgestattet mit Silent Disco Kopfhörern machten sich die Teilnehmer:innen in den Morgenstunden auf den Weg. Vorne der DJ am Lastenrad, dahinter eine Gruppe, die lief, tanzte und mitgroovte.

Antenne Kärnten greift damit einen Trend auf, der derzeit viele Menschen bewegt: Run Clubs und gemeinsame Bewegungsformate machen Sport niederschwelliger und sozialer. „Mit dem Antenne Kärnten Silent Disco Run wollten wir ein Format schaffen, das sehr gut zu Kärnten passt: draußen am See, gemeinsam in Bewegung und mit Musik als verbindendem Element. Die Sunrise Edition hat gezeigt, wie stark Radio wirken kann, wenn es nicht nur gehört, sondern gemeinsam erlebt wird. Genau solche Momente machen unsere Marke spürbar und bringen unsere Community zusammen“, freut sich Manuel Krispl, Prokurist und Marketingleiter von Antenne Kärnten.

Auch für Silent Disco Austria war die Premiere am Sonntag ein ganz besonderer Zugang zu einem bekannten Format. „Als wir vor 15 Jahren mit der Silent Disco gestartet haben, hätte ich nicht gedacht wie vielseitig sich das Konzept umsetzen lässt. Neben Silent Cinema, Silent Conference und Silent Disco ist der Silent Disco Run ein komplett neues Erlebnis und trifft zu 100% den aktuellen Zeitgeist,“ sagt David Strolz, Founder & CEO von strolzevents.

Nach der erfolgreichen Premiere am Wörthersee wird das neue Eventformat von Antenne Kärnten und Silent Disco Austria auf weitere Kärntner Seen ausgeweitet – mit Musik, Bewegung und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Nur live ist besser

Antenne Kärnten ist dort, wo Kärnten zusammenkommt: bei den großen Konzerten, den beliebtesten Events und überall dort, wo im Land etwas los ist. Im Sommer gilt das ganz besonders. Unter dem Motto „Dein Konzertsommer mit Antenne Kärnten“ bringt der Sender Hörer zu den großen Live-Momenten – zu Mark Forster, Jan Delay, Nena sowie Lemo. Außerdem präsentiert Antenne Kärnten am 25. Juli Petutschnig Hons in der Burgarena Finkenstein und am 26. Juli Gigi D’Agostino auf der Schlosswiese Moosburg.

Der gelbe Tagesbegleiter der Kärntner ist auch heuer wieder Hauptmedienpartner des Villacher Kirchtags: mit Geschichten, Stimmen und Reporterinnen und Reportern vor Ort. Besonders Highlight sind wieder die „Antenne Kärnten KirchtagsBeats“ am SzeneKirchtag am Kaiser-Josef-Platz. Hier sind Antenne-DJs, Bands und die tägliche Karaoke Session der Fixpunkt in der Villacher Kirchtagswoche.