Bürgermeister Ludwig ehrte Josef Angelmayer und Alexander Biach mit dem Silbernen Ehrenzeichen

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute Vormittag im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses Josef Angelmayer und Alexander Biach mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

Josef Angelmayer

Josef Angelmayer ist als Konditor, Unternehmer und Kammerfunktionär tätig. Er übernahm 1983 den elterlichen Betrieb in der Meiselstraße, betreibt einen Stand am Meiselmarkt und engagierte sich seit 1980 ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg, die er von 1996 bis 2021 als Kommandant leitete. Darüber hinaus wirkt er seit 2006 als Innungsmeister der Konditoren und Zuckerbäcker und ist Innungsmeister der Wiener Landesinnung Lebensmittelgewerbe. „Josef Angelmayer hat Unternehmergeist, Traditionsbewusstsein und ehrenamtlichen Einsatz in besonderer Weise verbunden“, sagte Ludwig. „Er hat nicht nur das Lebensmittelgewerbe in Wien geprägt, sondern auch über Jahrzehnte Verantwortung für andere übernommen.“

Alexander Biach

Alexander Biach war von 2016 bis 2017 Obmann-Stellvertreter der Wiener Gebietskrankenkasse, von Mai 2017 bis Ende 2019 bekleidete er die Funktion eines Vorstandsvorsitzenden des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger wo er Verbesserungen im Gesundheitssystem, innovatives Service und Vereinfachungen umsetzte. Darüber hinaus war Alexander Biach von Juli 2019 bis Juli 2024 Wiener Standortanwalt und damit für die Koordination wichtiger Infrastruktur- und Innovationsprojekte in Wien verantwortlich. Nach seiner Funktion als Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes von 2007 bis 2016 ist er seit 2016 Direktor-Stellvertreter der Wirtschaftskammer Wien. „Alexander Biach hat mit Fachwissen, strategischem Blick und großem Engagement wichtige Beiträge für den Wirtschafts- und Gesundheitsstandort Wien geleistet“, so Ludwig.

Bei der Ehrung anwesend waren unter anderem Verkehrsminister Peter Hanke, der ehemalige Bundeskanzler Reinhold Mitterlehner, der Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck sowie aktive und ehemalige Mitglieder der Stadt- und Bundesregierung uvm. (Schluss) wei