Securaze zeichnet Millionstore GmbH als Gold-zertifizierten Partner aus – Gewinner des Awards für bestes Grading auf Refurbed.com 2025

Wien (OTS) -

Die Securaze GmbH verleiht der Millionstore GmbH den Status als Gold-zertifizierter Securaze Partner. Mit dieser Auszeichnung würdigt Securaze das konsequente Qualitätsversprechen des Unternehmens, das die Plattform besser-als-neu.combetreibt.

Mehr als refurbished – besser als neu

Während viele Anbieter generalüberholter Geräte ihre Kundinnen und Kunden mit unangenehmen Überraschungen konfrontieren, setzt Millionstore auf volle Transparenz. Das Unternehmen beschreibt seine Philosophie selbst so:

„Du bestellst irgendwo ein ‚refurbed‘ Handy, freust dich wie ein Kind – und dann kommt ein Gerät, das aussieht, als hätte es eine wilde Party hinter sich. Kratzer, Macken, Enttäuschung inklusive. Nein danke! Bei uns gibt’s keine bösen Überraschungen. Unser Motto: Mehr als refurbished – besser als neu!“

Konkret bedeutet das:

Keine Wundertüten: Kundinnen und Kunden sehen genau, welches Gerät sie bekommen – mit echten Bildern und allen Details.

Kundinnen und Kunden sehen genau, welches Gerät sie bekommen – mit echten Bildern und allen Details. Freie Wahl: Modell, Farbe und Speicher lassen sich individuell konfigurieren – das iPhone genau so, wie man es will.

Modell, Farbe und Speicher lassen sich individuell konfigurieren – das iPhone genau so, wie man es will. Technik, die rockt: Jedes Gerät wird auf Herz und Nieren geprüft – Qualität ohne Kompromisse.

Securaze als technologische Basis

Sämtliche Smartphones bei Millionstore werden mit Securaze Mobile getestet. Die Lösung aus Österreich ermöglicht eine umfassende Geräte-Diagnose sowie eine zertifizierte Datenlöschung – und schafft damit die Grundlage für die hohen Qualitätsversprechen des Refurbishers.

Securaze Mobile verfolgt einen modernen Ansatz für sichere Datenlöschung und intelligente Geräte-Diagnostik. Die Lösung richtet sich an Telcos, Mobile-Prozessoren, Händler, Reparaturbetriebe und OEMs und ermöglicht die Verarbeitung großer Gerätemengen bei höchster Sicherheit und Compliance – ob für Reparatur, Remanufacturing oder das Ende des Gerätelebenszyklus. Im Fokus stehen intuitive Prozesse, fundierte Asset-Bewertungen und Nachhaltigkeit.

Besonders innovativ: Securaze Mobile unterstützt die Diagnose von Apple AirPods – vollständig hygienisch und ohne sie in die Ohren einsetzen zu müssen, inklusive Fälschungserkennung. Auch die Apple Watch wird für die Diagnose unterstützt.

„Mit der Securaze Software können wir unsere Top-Standards zuverlässig erfüllen. Jedes Gerät wird gründlich geprüft, und wir können uns auf die Ergebnisse verlassen. Das ist für uns und unsere Kundinnen und Kunden ein echter Mehrwert“, so der Geschäftsführer der Millionstore GmbH.

Ausgezeichnetes Grading

Die Qualitätsarbeit zahlt sich aus: Beim Marktplatz Refurbed wurde die Millionstore GmbH mit dem Award für bestes Grading 2025 ausgezeichnet – ein Erfolg, zu dem auch die Securaze Software maßgeblich beigetragen hat.

Über Securaze

Securaze ist ein 2020 gegründetes österreichisches Unternehmen und bietet mit einer breiten Produktpalette vollständige Lösungen für zertifizierte Datenlöschung und Geräte-Diagnostik. Mit Securaze Work steht eine umfassende Lösung für die Online- und Offline-Datenlöschung sowie Security-Compliance bereit – mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Securaze Mobile adressiert die Mobilfunkbranche mit sicherer Datenlöschung und intelligenter Geräte-Diagnostik für die Hochvolumen-Verarbeitung mobiler Geräte.

Die Datenlöschlösung von Securaze ist vollständig nach Common Criteria EAL 2+ zertifiziert und ADISA-zertifiziert. Damit erfüllt Securaze international anerkannte Anforderungen an die sichere und nachweisbare Löschung von Daten – eine wichtige Grundlage für Datenschutz und Compliance im Refurbishment- und IT-Asset-Disposition-Umfeld.