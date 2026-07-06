IV: Deutschlands Reformoffensive bringt Österreich unter Zugzwang

Wien (OTS) -

Mit dem Reform-Programm der deutschen Bundesregierung verschärft sich der Wettbewerb um die attraktivsten Wirtschaftsstandorte in Europa. Deutschland setzt bei Bürokratieabbau, Arbeitsmarkt, Pensionen und Investitionen Reformen um: Für den heimischen Standort wächst damit der Handlungsdruck. „Deutschland zeigt, dass auch tiefgreifende Strukturreformen politisch umsetzbar sind. Während unser wichtigster Handelspartner seine Wettbewerbsfähigkeit stärkt, verliert Österreich weiter an Boden. Der neuerliche Rückfall auf Platz 29 im IMD World Competitiveness Ranking ist ein Warnsignal, das wir nicht länger ignorieren dürfen“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Aus Sicht der Industriellenvereinigung (IV) sind vor allem der konsequente Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und die Reform des Pensionssystems richtungsweisend. Gerade die Kopplung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung zeigt, dass andere Staaten bereit sind, jene Reformen anzugehen, vor denen Österreich seit Jahren zurückschreckt.

Österreichs Industriestrategie wichtiger Schritt – weiter konsequent umsetzen

Die Industriestrategie der österreichischen Bundesregierung ist ein wichtiger Schritt. Entscheidend wird nun die konsequente Umsetzung sein. Gleichzeitig braucht es darüber hinaus weitere Strukturreformen, damit Österreich im internationalen Standortwettbewerb nicht weiter zurückfällt. Denn Österreichs Konjunkturproblem ist ein Strukturproblem. Dazu gehören insbesondere eine konsequente Entbürokratisierung, raschere Genehmigungsverfahren, wettbewerbsfähige Arbeitskosten sowie ein langfristig tragfähiges Pensionssystem.

„Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit von selbst zurückkommt. Österreich braucht jetzt dieselbe Reformentschlossenheit, die Deutschland derzeit vorzeigt. Es geht nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um einen grundlegenden Kurswechsel für den Standort“, so Neumayer.