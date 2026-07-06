  • 06.07.2026, 14:26:33
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Grüne Wien/Berner ad Erinnerungspolitik: Wien zaudert, statt zu handeln

Wien (OTS) - 

„Es ist positiv, dass sich Stadträtin Veronica Kaup-Hasler in einer Aussendung zu einer zeitgemäßen Erinnerungspolitik bekennt. Doch ein Bekenntnis allein reicht nicht aus – an der konkreten Umsetzung fehlt es vielerorts weiterhin“, so die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.

Während in anderen Städten Umbenennungen und kritische Auseinandersetzungen mit historisch belasteten Straßennamen oder Skulpturen bereits konsequent umgesetzt werden, bleibt die Wiener Stadtregierung weiterhin zögerlich – etwa beim Lueger-Platz, dem Andreas-Rett-Park, der Großen und Kleinen Mohrengasse oder dem Columbusplatz. „Eine zeitgemäße Erinnerungspolitik muss aktiv gestalten. Relikte aus der Vergangenheit dürfen nicht unantastbar sein, nur weil wir uns daran gewöhnt haben, dass sie da stehen“, so Berner weiter.

Eine demokratiepolitisch verantwortungsvolle Erinnerungspolitik würde den wissenschaftlichen Diskurs nicht nur fördern, sondern dessen Erkenntnisse auch sichtbar umsetzen, betont Berner. Dazu gehöre etwa, historisch problematische Statuen aus dem öffentlichen Raum zu entfernen und sie in einen klar definierten Kontext zu setzen – etwa in einem Skulpturengarten oder Museum. Dort könnten sie eingeordnet, verglichen und kritisch in Beziehung zu anderen Werken gesetzt werden.

Während in Wien nach wie vor männliche Figuren aus Bronze und Stein dominieren, bleiben viele andere ethnische und soziale Gruppen, die die Stadt wesentlich geprägt haben, im öffentlichen Gedenken unterrepräsentiert. „Wie unter anderem Marlene Streeruwitz betont hat, spiegelt diese Überrepräsentation historische Machtverhältnisse wider, die aus einer Zeit stammen, in der Gleichberechtigung und grundlegende Menschenrechte noch nicht selbstverständlich waren. Es ist höchste Zeit, dass Wien vorangeht und eine zeitgemäße demokratische Erinnerungspolitik nicht nur theoretisch diskutiert, sondern auch konsequent umsetzt.“

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