Horror-Sensation XXL: BACKROOMS mit 16 Minuten längerer Fassung ab Donnerstag im Kino

München (OTS) -

Endlose Flure, ein unaufhörliches Surren, flackernde Neonlichter und ein ständiges Gefühl der Bedrohung - das sind die Backrooms. Nach dem weltweiten Erfolg von BACKROOMS, bei dem das Kinodebüt von Regisseur Kane Parsons bisher bereits über 350 Millionen Dollar am internationalen Box Office einspielen konnte, kommt jetzt eine erweiterte Fassung mit 16 Minuten Bonusmaterial in die Kinos.

Die "Everything Must Go Edition" von BACKROOMS, mit der Post-Credit-Sequenz, wird ab Donnerstag exklusiv nur im Kino in ganz Deutschland zu sehen sein.

Inhalt: Clark (Chiwetel Ejiofor), der Besitzer eines heruntergekommenen Möbelgeschäfts, entdeckt im Keller seines Ladens eine unsichtbare Tür. Bald ist er wie besessen davon, das Geheimnis dahinter zu lüften, und vertraut sich seiner Psychologin Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) an. Als sie ihm dorthin folgt, lauert hinter den Wänden etwas Düsteres - und Gefährliches.

Der Mythos der sogenannten "Backrooms" entstand 2019 als Internetphänomen, fand schnell weltweit Anhänger und wurde über die Jahre weiterentwickelt. Parsons erster Beitrag dazu entstand vor vier Jahren: Mit dem Kurzfilm "The Backrooms (Found Footage)", der seitdem auf Youtube über 71 Millionen Mal aufgerufen wurde, gelang ihm als damals 16-Jährigen ein Riesenhit. Den Kinofilm THE BACKROOMS drehte Parsons nun für A24 nach einem Drehbuch des renommierten Autoren Will Soodik ("Westworld", "Homeland", "Ash vs Evil Dead").

In den Hauptrollen spielen die Oscar-nominierten Chiwetel Ejiofor (12 YEARS A SLAVE, THE LIFE OF CHUCK) und Renate Reinsve (SENTIMENTAL VALUE, A DIFFERENT MAN), die sich in den Untiefen der unheimlichen Backrooms zu verlieren drohen. In Nebenrollen sind Mark Duplass, Lukita Maxwell, Finn Bennett, Avan Jogia und Robert Bobroczkyi zu sehen.

BACKROOMS ist eine Produktion von A24 im Verleih von Constantin Film, produziert von Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen, Chris Ferguson unter der Regie von Kane Parsons nach einem Drehbuch von Will Soodik.

Kinostart: 18. Juni 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass, ua.

Drehbuch: Will Soodik

Regie: Kane Parsons

Produktion: Atomic Monster, Chernin Entertainment, Oddfellows

Produzent*innen: Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen, Chris Ferguson

Kamera: Jeremy Cox

Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/