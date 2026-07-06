  • 06.07.2026, 13:58:02
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Blickwechsel Spezial: Die dramatische Lage in unseren Gefängnissen

Blickwechsel Spezial, am Di., 07.07., ab 22:15 Uhr und vorab bei ServusTV On

Salzburg (OTS) - 

Bis zu 10 Straftäter in einer kleinen Zelle mit einer Toilette: Das ist derzeit Alltag in Österreichs überbelegten Gefängnissen. Michael Ditz ist Personalvertreter und Nachtdienstkommandant in einer der bekanntesten Haftanstalten des Landes, Wien-Josefstadt. Im Interview bei Blickwechsel Spezial berichtet er schonungslos von der schwierigen Situation für das Personal, den kulturellen Problemen durch den hohen Ausländeranteil und wünscht sich, dass Richter härter strafen würden.

Die Zellen überfüllt, das Personal am Limit – nach der politischen Debatte um vorzeitige Entlassungen packt Justizwache-Personalvertreter Michael Ditz in einem „Blickwechsel Spezial“ über die verheerenden Zustände in den heimischen Gefängnissen aus. Über 10.000 Häftlinge sitzen derzeit in Österreich ein. Ditz: „Die Lage ist sehr dramatisch, mittlerweile ist es so, dass alle Justizanstallten überfüllt sind.“ Bis zu 10 Straftäter sind in einer kleinen Zelle mit einer Toilette untergebracht. Im Interview mit Moderatorin Katrin Prähauser berichtet Ditz schonungslos von der schwierigen Situation für das Personal, den akuten kulturellen Problemen durch den hohen Ausländeranteil. Und er wünscht er sich auch eines: „Die Richter sollten härter strafen."

Das ausführliche Gespräch am Dienstag, 07. Juli ab 22:15 Uhr bei ServusTV und vorab bei ServusTV On.

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