„Klassikstars am Traunsee 2026“: Jubiläums-Open-Air zu 60 Jahre Bruckner Orchester Linz mit Eloff, Staple, Eröd, Schmidlechner

Wien (OTS) -

Mit dem nächsten musikalischen Höhepunkt geht der ORF-Kultursommer 2026 (Details unter https://presse.ORF.at) am Sonntag, 12. Juli, in ORF III (und auf ORF ON) weiter: Unter dem bereits etablierten Titel „Klassikstars am Traunsee“ steht live-zeitversetzt um 20.15 Uhr von den Salzkammergut Festwochen Gmunden die musikalische Gala des Bruckner Orchesters Linz zum eigenen 60-jährigen Jubiläum auf dem Spielplan. Vor der Traumkulisse des Traunsteins verwandelt sich der Toscanapark in Gmunden in eine große Freiluftbühne für das glanzvolle Konzert, das die Highlights der vergangenen sechs Jahrzehnte Orchester- und Operngeschichte feiert. Unter dem Dirigat von Markus Poschner, der damit seine letzte Saison als Chefdirigent des Klangkörpers beschließt, bevor er die Leitung des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien übernimmt, sind als Solistinnen und Solisten die Sopranistinnen Erica Eloff und Ilia Staple, Bariton Adrian Eröd und Tenor Matthäus Schmidlechner zu erleben. 3sat zeigt das Konzert am Samstag, 8. August, um 21.50 Uhr.

Im Programm finden sich u. a. Werke von Wolfgang A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss Sohn, Carl Millöcker, Erich Wolfgang Korngold oder Leonard Bernstein, etwa das berühmte „Uhrenduett“ aus „Die Fledermaus“, „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ aus „Die Zauberflöte“, der mitreißende „Mambo“ aus „West Side Story“ oder „Ich hab’ kein Geld, bin vogelfrei“ aus „Der Bettelstudent“. Aber auch die bekannte Arie „Heiterkeit und Fröhlichkeit“ aus Albert Lortzings „Der Wildschütz“ darf nicht fehlen. Die ORF-III-Bildregie übernimmt Jakob Pitzer.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.