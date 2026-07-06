  • 06.07.2026, 13:04:32
  • /
  • OTS0084

FPÖ – Nepp: 800 Euro weniger sind kein treffsicheres Sozialsystem

Ludwig verteilt weiter Milliarden an Völkerwanderer

Wien (OTS) - 

Die von der Stadt Wien angekündigten Kürzungen bei einzelnen Mindestsicherungsbeziehern als „treffsicheres Sozialsystem“ zu verkaufen, ist nichts anderes als ein durchschaubares Ablenkungsmanöver, erklärte Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp. „Von Treffsicherheit kann überhaupt keine Rede sein, solange Wien Jahr für Jahr rund 1,5 Milliarden Euro für die Mindestsicherung und insgesamt 3,1 Milliarden Euro für Asylberechtigte und die Folgen der Massenzuwanderung ausgibt. Das eigentliche Problem wird von SPÖ und NEOS bewusst ausgeblendet.

Während Ludwig jetzt versucht, mit einzelnen Kürzungen Handlungsfähigkeit vorzutäuschen, bleibt das milliardenschwere Anreizsystem für die illegale und unkontrollierte Zuwanderung unangetastet. Wer wirklich sparen will, muss endlich den Sozialmagneten Wien abschalten und dafür braucht es einen sofortigen Kurswechsel. Mindestsicherung darf nur mehr österreichischen Staatsbürgern zustehen, bei der Gesundheitsversorgung muss eine Basisleistung ausreichen und auch der soziale Wohnbau muss Österreichern vorbehalten sein. Denn solange jedes Jahr Milliarden an Völkerwanderer verteilt werden, ist jede Behauptung eines treffsicheren Sozialsystems schlicht unglaubwürdig!“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright