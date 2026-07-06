  • 06.07.2026, 12:41:03
  • /
  • OTS0082

DKOU 2026: Programm online und Anmeldung geöffnet

Europas größter Fachkongress für Orthopädie und Unfallchirurgie diskutiert neue Wege in Versorgung, Nachwuchs und Digitalisierung (FOTO)

DKOU 2026: Neue Wege gehen // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63800 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Das Programm des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026 ist veröffentlicht, die Anmeldung ist geöffnet. Vom 20. bis 23. Oktober 2026 trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa.

Unter dem Motto "Neue Wege gehen" rückt der DKOU zentrale Zukunftsfragen des Fachs in den Fokus: Versorgung, Fachkräftemangel, Ambulantisierung, Digitalisierung, struktureller Wandel im Gesundheitswesen und eine veränderte Sicherheitslage.

Mit mehr als 8.000 Delegierten, Teilnehmenden aus über 50 Nationen und rund 200 Unternehmen ist der DKOU die zentrale Plattform für den medizinischen, wissenschaftlichen und berufspolitischen Austausch in Orthopädie und Unfallchirurgie.

"Neue Wege gehen heißt für uns, Versorgung neu zu denken und das Fach zukunftsfest aufzustellen", sagt Prof. Dr. med. Frank Hildebrand, Aachen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Themen wie zivil-militärische Zusammenarbeit, interdisziplinäre Behandlungskonzepte und belastbare Strukturen für die Versorgung Schwerverletzter gewönnen deutlich an Bedeutung.

Auch Dr. med. Jörn Dohle, Wuppertal, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), sieht großen Handlungsbedarf. "Der DKOU ist der Markt der Möglichkeiten - mit enormer fachlicher Breite und wichtigen Impulsen über das eigene Fach hinaus." Gerade angesichts des Fachkräftemangels brauche es moderne Fort- und Weiterbildung sowie neue Wege, um junge Kolleginnen und Kollegen für Orthopädie und Unfallchirurgie zu gewinnen.

Für Dr. med. Wolfgang Böker, Lüneburg, Kongresspräsident des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), steht vor allem die Versorgung im Mittelpunkt. "Neue Wege gehen heißt auch, neue Wege in der Patientenversorgung zu finden." Gemeint ist insbesondere die stärkere Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen sowie eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit.

Zu den Schwerpunktthemen des DKOU 2026 zählen der betagte Patient, Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, gestörte Frakturheilung, Rheumaorthopädie, Versorgungsstrukturen und die zivil-militärische Zusammenarbeit. Hinzu kommen aktuelle Entwicklungen in Digitalisierung, Big Data, AI und neuen Technologien für Forschung und Versorgung.

Neben dem wissenschaftlichen Programm setzt der DKOU auch 2026 starke Akzente in der Nachwuchsförderung und im interprofessionellen Austausch. Formate wie der Tag der Studierenden, der Tag der Technischen Orthopädie, der Tag der Pflege, der Patiententag sowie die Integration der Gastländer Niederlande und Polen unterstreichen den Anspruch, das Fach in seiner ganzen Breite abzubilden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich ab sofort für den DKOU 2026 akkreditieren. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

Das Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

Medien und weiterführende Links

Grafik-Downloads

Trailer

Website

LinkedIn

Instagram

Akkreditierung

Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an [email protected]. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.

Veranstalter: Intercongress GmbH | Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg | www.dkou.org

Rückfragen & Kontakt

Julia Boll | Intercongress GmbH
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von DKOU 2026: Neue Wege gehen // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63800 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 112.2KB]

Intercongress GmbH

Rückfragen & Kontakt

Julia Boll | Intercongress GmbH
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright