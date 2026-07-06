DKOU 2026: Programm online und Anmeldung geöffnet

Berlin (OTS) -

Das Programm des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026 ist veröffentlicht, die Anmeldung ist geöffnet. Vom 20. bis 23. Oktober 2026 trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa.

Unter dem Motto "Neue Wege gehen" rückt der DKOU zentrale Zukunftsfragen des Fachs in den Fokus: Versorgung, Fachkräftemangel, Ambulantisierung, Digitalisierung, struktureller Wandel im Gesundheitswesen und eine veränderte Sicherheitslage.

Mit mehr als 8.000 Delegierten, Teilnehmenden aus über 50 Nationen und rund 200 Unternehmen ist der DKOU die zentrale Plattform für den medizinischen, wissenschaftlichen und berufspolitischen Austausch in Orthopädie und Unfallchirurgie.

"Neue Wege gehen heißt für uns, Versorgung neu zu denken und das Fach zukunftsfest aufzustellen", sagt Prof. Dr. med. Frank Hildebrand, Aachen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Themen wie zivil-militärische Zusammenarbeit, interdisziplinäre Behandlungskonzepte und belastbare Strukturen für die Versorgung Schwerverletzter gewönnen deutlich an Bedeutung.

Auch Dr. med. Jörn Dohle, Wuppertal, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), sieht großen Handlungsbedarf. "Der DKOU ist der Markt der Möglichkeiten - mit enormer fachlicher Breite und wichtigen Impulsen über das eigene Fach hinaus." Gerade angesichts des Fachkräftemangels brauche es moderne Fort- und Weiterbildung sowie neue Wege, um junge Kolleginnen und Kollegen für Orthopädie und Unfallchirurgie zu gewinnen.

Für Dr. med. Wolfgang Böker, Lüneburg, Kongresspräsident des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), steht vor allem die Versorgung im Mittelpunkt. "Neue Wege gehen heißt auch, neue Wege in der Patientenversorgung zu finden." Gemeint ist insbesondere die stärkere Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen sowie eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit.

Zu den Schwerpunktthemen des DKOU 2026 zählen der betagte Patient, Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, gestörte Frakturheilung, Rheumaorthopädie, Versorgungsstrukturen und die zivil-militärische Zusammenarbeit. Hinzu kommen aktuelle Entwicklungen in Digitalisierung, Big Data, AI und neuen Technologien für Forschung und Versorgung.

Neben dem wissenschaftlichen Programm setzt der DKOU auch 2026 starke Akzente in der Nachwuchsförderung und im interprofessionellen Austausch. Formate wie der Tag der Studierenden, der Tag der Technischen Orthopädie, der Tag der Pflege, der Patiententag sowie die Integration der Gastländer Niederlande und Polen unterstreichen den Anspruch, das Fach in seiner ganzen Breite abzubilden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich ab sofort für den DKOU 2026 akkreditieren. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

Das Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

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Akkreditierung

Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an [email protected]. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.

Veranstalter: Intercongress GmbH | Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg | www.dkou.org