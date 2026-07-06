  • 06.07.2026, 12:27:02
  • /
  • OTS0076

Aviso: Bildungsminister Wiederkehr lädt zum Pressestatement nach Hitzeschutzgipfel

Wien (OTS) - 

Die Auswirkungen zunehmender Hitze stellen auch den Bildungsbereich vor neue Herausforderungen. Im Rahmen eines Hitzeschutzgipfels im Bildungsministerium beraten Expertinnen und Experten über Maßnahmen, um den Schulbetrieb bestmöglich an steigende Temperaturen anzupassen.

Im Anschluss an den Gipfel informieren Bildungsminister Christoph Wiederkehr und der Generaldirektor der GeoSphere Austria, Andreas Schaffhauser im Rahmen eines Pressestatements über die Ergebnisse der Beratungen sowie über mögliche kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für hitzeresiliente und zukunftsfitte Schulen.

Termin: Mittwoch, 8. Juli, 14:00 Uhr

Ort: Wellensteinsaal, Bildungsministerium, Wasagasse 2, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MUK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

BM für Bildung (BMB)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright