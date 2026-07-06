Aviso: Bildungsminister Wiederkehr lädt zum Pressestatement nach Hitzeschutzgipfel

Wien (OTS) -

Die Auswirkungen zunehmender Hitze stellen auch den Bildungsbereich vor neue Herausforderungen. Im Rahmen eines Hitzeschutzgipfels im Bildungsministerium beraten Expertinnen und Experten über Maßnahmen, um den Schulbetrieb bestmöglich an steigende Temperaturen anzupassen.

Im Anschluss an den Gipfel informieren Bildungsminister Christoph Wiederkehr und der Generaldirektor der GeoSphere Austria, Andreas Schaffhauser im Rahmen eines Pressestatements über die Ergebnisse der Beratungen sowie über mögliche kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen für hitzeresiliente und zukunftsfitte Schulen.

Termin: Mittwoch, 8. Juli, 14:00 Uhr

Ort: Wellensteinsaal, Bildungsministerium, Wasagasse 2, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter [email protected]